La FIFA renueva su compromiso contra la violencia de género con la OMS y la UE

Gianni Infantino. EFE/EPA/ROBIN VAN LONKHUIJSEN/Archivo

Madrid, 25 nov. (EFE).- La FIFA anunció este miércoles la renovación de la campaña #SafeHome con la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Comisión Europea y el Intergrupo de Deporte del Parlamento Europeo para promover la erradicación de la violencia contra las mujeres.

La renovación de la campaña coincide este miércoles con el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer en el que las partes "han unido sus fuerzas para concienciar sobre el riesgo de la violencia doméstica y exigir el fin de la violencia contra mujeres y niños"

La FIFA señaló que ante la situación actual de la pandemia de la covid-19 muchos países han vuelto a implantar medidas de confinamiento, "un factor que aumenta el riesgo de que las mujeres y los niños sufran abusos", por lo que la Estrategia de la UE para los derechos de las víctimas (2020-2025), publicada recientemente, cobra especial relevancia.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, aseguró que "la violencia no tiene cabida en nuestra sociedad, y el mundo del deporte y el fútbol no son una excepción".

"La FIFA está plenamente comprometida a seguir colaborando con organizaciones internacionales de primer orden para ayudar a erradicar la violencia, empleando el fútbol como plataforma para concienciar sobre este y otros asuntos clave a los que se enfrenta la sociedad actual", dijo.

El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, apuntó que "prevenir y abordar esta violación generalizada de los derechos humanos debería ser una parte clave en la respuesta de todos los países contra la covid-19".

En su opinión, "cada uno de nosotros debe brindar su apoyo a los supervivientes para garantizar su seguridad y que reciben el respaldo y los servicios esenciales necesarios en cada momento".

La FIFA recordó que la campaña de concienciación ha contado con la participación de 19 futbolistas retirados y en activo como Álvaro Arbeloa, Rosana Augusto, Vítor Baía, Khalilou Fadiga, Tomasz Frankowski, Matthias Ginter, David James, Andrzej Juskowiak, Giorgos Karagounis, Annike Krahn, Marco Materazzi, Milagros Menéndez, Noemi Pascotto, Graham Potter, Mikaël Silvestre, Kelly Smith, Óliver Torres, Clémentine Touré y Theodoros Zagorakis, junto a miembros del Parlamento Europeo.

Desde la Unión Europea, la comisaria para la Igualdad, Helena Dalli, planteó la necesidad de "redoblar esfuerzos para alcanzar la igualdad de género y erradicar la violencia contra las mujeres y las niñas", que "es una violación de los derechos humanos y no tiene cabida ni en la Unión Europea ni en ningún otro lugar del mundo".

"Esta pandemia es una prueba para la humanidad y ha aumentado la exposición de mujeres y niños a la violencia doméstica. Debemos poner fin a esta pandemia en la sombra. La UE se compromete a trabajar sin descanso con sus socios para prevenir y combatir la violencia contra las mujeres.

También la comisaria de Innovación, Investigación, Cultura, Educación y Juventud de la UE, Mariya Gabriel, se refirió a "la obligación de todos de alzar la voz" y "aprovechar la fuerza del deporte para concienciar sobre este problema, esforzarnos y acabar con la violencia y los abusos".

Tras incidir en que casi un tercio de las mujeres de todo el mundo ha sufrido violencia en algún momento de su vida, el copresidente del Intergrupo de Deporte del Parlamento Europeo, Marc Tarabella, consideró que "mediante esta campaña y conjuntamente con la FIFA, la Organización Mundial de la Salud y el Intergrupo de Deporte del Parlamento Europeo, es vital" que sigamos manifestándose "en nombre de aquellas personas que están en riesgo de sufrir violencia doméstica" y que continúen "actuando y concienciando públicamente sobre este asunto".

La campaña está dirigida al público en general y a los responsables de la toma de decisiones, con recomendaciones a los gobiernos. Para amplificar la difusión global del mensaje, la FIFA la ha publicado #SafeHome en en varios de sus canales digitales y transmitido en soporte multimedia a sus 211 federaciones miembro, así como a medios de comunicación.