La discriminación sigue afectando a defensores LGTBI de DD.HH. en El Salvador

Personas participan en una marcha conmemorativa del D�a Internacional del Orgullo LGTBI en San Salvador (El Salvador). EFE/Miguel Lemus/Archivo

San Salvador, 24 nov (EFE).- La discriminación y el estigma siguen siendo las principales problemáticas que enfrentan en El Salvador los defensores de derechos humanos de la comunidad LGTBI, según un informe divulgado este martes.

"Unas de las principales problemáticas que enfrentan las personas LGTBI siguen siendo la discriminación y el estigma que viven por parte de muchos sectores de la población en general, en particular por personas y grupos conservadores religiosos y fundamentalistas", señaló la activista Amalia Leiva.

El documento, denominado "Informe de la Situación de los Defensores de los Derechos Humanos de las personas LGTBI", recoge información de varias organizaciones de la comunidad de Lesbianas, Gais, Transgénero, Bisexuales e Intersexuales (LGTBI), según explicó Leiva.

La miembro de la organización Comunicando y Capacitando Trans (Comcavis Trans) indicó que el informe precisa que, a pesar de que El Salvador es el único país del Triángulo Norte que ha logrado reducir las muertes por perjuicio de personas LGTBI, "el panorama para los defensores de derechos humanos sigue siendo desfavorable".

"A la discriminación y el estigma que siguen sufriendo estas personas se le suma el ambiente de violencia en el que deben ejercer su trabajo, y las agresiones y violencia perpetradas por miembros de pandilla", dijo Leiva.

La activista además lamentó que en este país no existen estadísticas oficiales de casos de agresión y de violencia contra defensores LGTBI de derechos humanos.

Leiva indicó que el panorama hostil también se agrega a las problemáticas de estas personas, en especial a los miembros de esta comunidad, ya que "ser defensor de derechos humanos y miembro de la comunidad agrava más la situación".

"Muchos interpretan la defensa a las personas de este colectivo (LGTBI) como el fomento de valores que atentan contra los valores cristianos o como una oposición al Estado, su concepción y sus leyes", acotó durante la presentación virtual del informe.

La activista subrayó que "El Salvador tiene muchos desafíos a nivel nacional e internacional para el cumplimiento de los derechos humanos de la población en general, lo que agudiza más la situación de los derechos de las personas LGTBI".

Leiva también señaló que "las problemáticas de la comunidad LGTBI también siguen teniendo como base la orientación sexual e identidad y expresión de género no heteronormativa de estas personas".

Según Cristian González Cabrera, investigador de Human Rights Watch (HRW) en el área LGTBI para América Latina y el Caribe, los estigmas sociales y la discriminación a las personas de la comunidad LGTBI no ceden en El Salvador "a pesar de las obligaciones internacionales" sobre derechos humanos adquiridas por el Estado.