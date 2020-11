Íñigo Onieva, muy discreto, evita hablar de su relación con Tamara Falcó

25/11/2020 ��igo Onieva, esta ma�ana a la salida de su domicilio EUROPA ESPA�A SOCIEDAD



MADRID, 25 (CHANCE)



Hace tan sólo unos días, la mayoría de nosotros desconocíamos todo acerca de quién es Íñigo Onieva. Ahora, y después de descubrirse su noviazgo con una de las mujeres más famosas de nuestro país, Tamara Falcó, cada vez conocemos más detalles del nuevo "yerno" de Isabel Preysler. Madrileño, muy atractivo, de 31 años e ingeniero, este diseñador de coches es además hermano de la actriz Alejandra Onieva, que para más señas es novia del actor de "Gossip Girl" Sebastian Stan.



Por lo que hemos podido ver a través de su cuenta de Instagram, donde se muestra de lo más activo, es un apasionado de los viajes, la comida, los animales y, como no, sus amigos y su familia, de los que se muestra orgulloso en numerosas publicaciones. Sin embargo, pese a este repentino salto a la fama que le ha convertido en uno de los hombres más buscados en los últimos días, todavía no habíamos oído la voz de Íñigo Onieva. Hasta ahora.



Y es que, muy discreto e intentando mantenerse en un segundo plano en todo momento, el atractivo joven guarda silencio sobre su relación, más que confirmada, con Tamara Falcó. Muy tímido y visiblemente incómodo por la expectación mediática, Íñigo prefiere no desvelar qué le enamoró de la nueva Marquesa de Griñón ni tampoco qué opina de Isabel Preysler, a la que ya conoce. Eso sí, el ingeniero demuestra su educación al preocuparse por la prensa antes de arrancar su moto y huír de las preguntas sobre su mediático romance y, evita así tener que lamentar un atropello involuntario: "Cuidado atrás". Estas son las primeras palabras - y únicas por el momento - del hombre que ha conseguido que el corazón de Tamara vuelva a latir, más fuerte que nunca.