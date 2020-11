Iniesta impulsa al Vissel Kobe

EFE/EPA/Noushad Thekkayil

Redacción deportes, 25 nov (EFE).- El español Andrés Iniesta impulsó al Vissel Kobe a la victoria sobre el Guangzhou Evergrande chino (3-1) en partido del grupo G de la Liga de Campeones de Asia, que se disputa en la 'burbuja' de Catar.

El exjugador del Barcelona asistió en el primer tanto de su equipo y cerró la cuenta a poco del final para frustrar al conjunto que dirige el italiano Fabio Cannavaro, que ya acumula seis encuentros sin poder ganar a una escuadra nipona en la Champions asiática.

El Vissel Kobe domina la tabla con seis puntos tras dos partidos jugados, cinco más que el Guangzhou y que el Suwon, mientras que el Johor no ha podido disputar esta fase en Doha por la pandemia.

Ambos equipos volverán a enfrentarse el sábado (11.00, 10.00 GMT) en el Al Janoub Stadium, mientras que el Guangzhou se medirá al Suwon el martes 1 y el cuadro surcoreano al Vissel Kobe el viernes 4.

Iniesta brilló con luz propia en el Khalifa International Stadium. Justo antes del descanso, en una de sus habituales acciones, llegó a la línea de fondo y asistió a Kyogo Furuhashi para que abriera el marcador.

Pese a su superioridad, el conjunto que dirige Atsuhiro Miura no lo tuvo fácil, pues el propio Furuhashi marcó esta vez en su portería (m.55) y dio el empate a los hombres de Cannavaro, que en el descanso había introducido tres sustituciones en busca de la reacción.

Parecía que el Guangzhou Evergrande podía poner fin a su racha ante los japoneses, pero el brasileño Douglas, que acababa de salir, devolvió el mando al Vissel Kobe (m.74), que sentenció la victoria con un preciso disparo de Iniesta desde dentro del área al que no pudo responder el meta Liu Dianzuo.