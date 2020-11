Guinea.- El partido gubernamental pide a Diallo que "entre en razón" tras mantener las protestas pese a su prohibición

MADRID, 25 (EUROPA PRESS)



El partido gubernamental de Guinea, la Agrupación del Pueblo de Guinea (RPG-Arc en ciel), ha pedido este miércoles al líder opositor, Cellou Dalein Diallo, que "entre en razón" tras su nueva convocatoria de movilizaciones durante la jornada contra la victoria del presidente, Alpha Condé, en las elecciones celebradas el 18 de octubre en el país africano.



"Deseo ardientemente que la razón gane peso para que juntos podamos entender que todos ganamos con la paz y que toda forma de violencia y de destrucción de edificios y bienes públicos y privados no nos hace avanzar", ha dicho el líder de la mayoría parlamentaria, Aly Kaba.



Así, ha reclamado a la Unión de Fuerzas Democráticas de Guinea (UFGD) de Diallo que "tenga en mente la preservación de la paz y la paz social" y que "no haga cosas que la ley no permite", según ha informado el portal guineano de noticias Vision Guinée.



Kaba se ha referido así a la reciente decisión del Gobierno de prohibir las manifestaciones en todo el país por "motivos sanitarios" a causa del coronavirus, algo rechazado desde la oposición, que ha acusado a Condé de "politizar" la pandemia.



La jornada de protestas ha arrancado a primera hora del día con un importante refuerzo de la seguridad en la capital, Conakry, de cara a la marcha convocada por la UFGD y la Alianza Nacional para la Alternancia y la Democracia (ANAD), que respaldó la candidatura de Diallo.



En este sentido, las fuerzas de seguridad han erigido puestos de control en la entrada de la comuna de Kalium para controlar el paso de personas y bienes, al tiempo que han desplegado agentes en la autovía de El Príncipe, por la que pasará la protesta, tal y como ha recogido el portal Guinée News.



La UFGD y la ANAD resaltaron tras el anuncio del Gobierno que mantendrían su convocatoria de movilizaciones e incidieron en que "el régimen de Condé ha hecho de la COVID-19 un aliado estratégico que ha utilizado como pretexto para suspender los derechos y libertades de los ciudadanos para violar con toda tranquilidad la ley y sacar adelante su agenda política".



"En realidad, su objetivo nunca ha sido preservar la salud de los guineanos. Si no, ¿cómo explicar la organización, en plena epidemia de coronavirus, del doble escrutinio del 22 de marzo de 2020 --legislativas y referéndum constitucional--?", se preguntaron, antes de recordar que durante la campaña electoral Condé encabezó actos populares sin respetar el límite de 50 personas a las concentraciones.



"A día de hoy, para mantener su fraude electoral e impedir la manifestación de la UFGD y la ANAD, el régimen sale brutalmente de su amnesia, se acuerda repentinamente de la existencia de la pandemia y decreta la suspensión de toda manifestación", criticaron, al tiempo que pidieron a la población "que salga masivamente a reivindicar la verdad de las urnas", si bien "respetando las medidas sanitarias".



MEDIDA "LIBERTICIDA"



De esta forma, la UFGD y la ANAD se suman al opositor Frente Nacional para la Defensa de la Constitución (FNDC), que tildó el anuncio del Gobierno de "anacrónico" y "liberticida" y dijo que el objetivo de la decisión es "formalizar la prohibición de las manifestaciones sociales y políticas en todo el país".



El FNDC galvanizó a una serie de grupos opuestos a la reforma constitucional aprobada en referéndum en marzo --un proceso boicoteado por la oposición-- debido a que allanaba el camino a una nueva candidatura de Condé, pese a que la Carta Magna limitaba a dos los mandatos en la Presidencia.



El Tribunal Constitucional de Guinea ratificó el 7 de noviembre la victoria de Condé, quien obtuvo el 59,5 por ciento de los votos, según los resultados oficiales, por el 33,5 por ciento recabado por Diallo, quien se autoproclamó vencedor el 19 de octubre asegurando que contaba con más del 50 por ciento de las papeletas.



Un total de once candidatos presidenciales --todos, a excepción de Condé-- afirmaron a finales de octubre que los resultados anunciados por la comisión electoral "no se correspondían con lo que ha pasado en las urnas" y varios de ellos, incluido el propio Diallo, presentaron recursos al Constitucional.



Los comicios han estado marcados por un repunte de las tensiones por la candidatura de Condé a un tercer mandato, lo que ha provocado protestas desde octubre de 2019 que han sido reprimidas por las fuerzas de seguridad. El Ejecutivo cifró el 5 de noviembre en 20 los muertos en incidentes violentos desde que se celebraron las elecciones.

