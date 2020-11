Eva Navarro: "Venir a la selección es una alegría increíble"

La espa�ola Eva Navaro. EFE/Lavandeira jr/Archivo

Las Rozas (Madrid), 25 nov (EFE).- Eva Navarro, delantera internacional del Levante, declaró este miércoles que la llamada de la selección absoluta supone "una alegría increíble que no se puede explicar con palabras".

Navarro, que fue citada por Jorge Vilda para el partido frente a República Checa el pasado 23 de octubre, no pudo jugar debido a un positivo por coronavirus.

Ahora, para los partidos frente a Moldavia (27 noviembre) y Polonia (1 diciembre), clasificatorios para el Europeo de 2022, ha vuelto a ser convocada.

"Cuando te llama la selección absoluta es una alegría increíble que no se puede explicar con palabras. Siendo tan joven, cuando vienes aquí y estas rodeada de gente tan buena, es un aprendizaje nuevo y vienes a sumar como persona y profesional. Que cuenten contigo es un orgullo muy bonito", dijo Navarro, en conferencia de prensa.

España espera lograr el primer puesto del Grupo D frente a Moldavia y certificar su clasificación para la cita continental contra Polonia, su principal rival por la primera plaza. A España le bastaría con ganar a Moldavia y no perder frente a Polonia para asegurar su pase directo.

"El equipo está trabajando muy bien y, aunque nos van a poner las cosas muy difíciles, tenemos que ganar para certificar la clasificación y meternos en ese Europeo", finalizó.