España.- Otegi defiende que el proceso hacia la independencia del País Vasco "pasa por decir 'sí" a los PGE

El coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha defendido este miércoles que el proceso hacia la independencia del País Vasco "pasa hoy por decir 'sí" a los Presupuestos Generales del Estado (PGE), a los que su formación dará apoyo.



"Queremos mantener abierta la ventana de oportunidad, no suscribimos las tesis de cuanto peor mejor y seguimos siendo conscientes de que tenemos por delante un proceso que nos tiene que permitir crecer y alcanzar la república vasca. Y eso pasa hoy por decir 'sí' a estos Presupuestos", ha afirmado en una entrevista de TV3 recogida por Europa Press.



Otegi ha sostenido que el actual Gobierno de PSOE y Podemos es el único que puede promover cambios sociales y económicos en el Estado: "Un Gobierno de esta naturaleza no lo ha habido en el Estado español desde la Segunda República", y ha subrayado que apoyar las cuentas evita el avance de la derecha y la extrema derecha.



También considera que avalar los PGE servirá para hacer frente a los problemas de la población, ya que cree que permitirá mejorar sus condiciones de vida en el contexto de la pandemia: "Cuando Bildu está en los acuerdos la gente sale con más derechos".



Además, ha pedido al Gobierno que aplique una política penitenciaria "ordinaria" para acercar a los presos de ETA al País Vasco y ha explicado que están en conversaciones con el Ejecutivo de Pedro Sánchez para aplicar la derogación de la reforma laboral en el marco de los PGE.