El Granada, a sellar su pase a dieciseisavos

El entrenador del Granada, Diego Mart�nez. EFE/Emilio Naranjo/Archivo

Granada, 25 nov (EFE).- Granada y Omonia Nicosia se enfrentan este jueves en partido de la Liga Europa en un choque en el que los andaluces quieren cumplir con su condición de favoritos ante el equipo más débil del grupo y lograr un triunfo que les podría permitir alcanzar de forma matemática los dieciseisavos de final de la competición.

Para certificar su pase, el Granada necesita ganar y que el PAOK griego también superé el PSV en Eindhoven, en el otro encuentro de esta jornada en su grupo, mientras que un empate o un triunfo local en Países Bajos dejaría al conjunto español a falta de sumar sólo un punto para su clasificación matemática con dos partidos aún por delante.

El técnico Diego Martínez, como le ha ocurrido en las últimas semanas, afronta el choque ante el Omonia, de la cuarta jornada de la fase de grupos, con numerosas bajas, ya que hasta ocho jugadores de su primera plantilla no podrán participar en el envite por lesión o por no estar inscritos para esta fase.

Las lesiones conocidas esta semana de Ángel Montoro y del camerunés Yan Eteki deja con los efectivos justos el centro del campo del Granada, ya que tampoco pueden jugar al no estar inscritos Fede Vico y el nigeriano Ramon Azeez, este último además lesionado.

El extremo brasileño Robert Kenedy y los defensas Víctor Díaz, Joaquín Marín 'Quini' y el colombiano Neyder Lozano completan el largo listado de ausentes para el partido de un Granada que recupera a Antonio Puertas, ya plenamente integrado en el grupo tras haber superado el coronavirus.

Otros jugadores como Jesús Vallejo, el venezolano Yangel Herrera, el colombiano Luis Suárez o Roberto Soldado retornarán al once inicial tras haber comenzado en el banquillo el partido del pasado domingo ante el Valladolid, en el que sufrió el Granada su primera derrota como local de esta temporada (1-3).

Está por ver si los problemas de efectivos de los rojiblancos en la medular y la teórico debilidad del Omonia, al que ya ganó el Granada por 0-2 en Chipre en su anterior cita continental, llevan al técnico a cambiar su esquema habitual o sigue apostando de inicio por un once con tres centrocampistas.

El Omonia llega al partido con sólo un punto sumado en tres jornadas de la Liga Europa, conseguido al empatar en el campo del PAOK (1-1), y con la necesidad de ganar para mantener opciones reales de clasificarse para los dieciseisavos de final.

El conjunto dirigido por el noruego Henning Berg atraviesa un mal momento, ya que no ha ganado ninguno de los siete últimos partidos oficiales que ha disputado entre la Liga Europa y el campeonato doméstico chipriota.

El Omonia, que nunca ha jugado un partido oficial en España, no podrá contar en el Nuevo Los Cármenes con su delantero eslovaco Michal Duris, que fue expulsado en el encuentro jugado ante el Granada en Chipre.

Los de Nicosia tratarán de defender con orden agarrándose a su portero brasileño Fabiano Ribeiro, uno de sus jugadores más destacados, para intentar hacer daño al Granada en acciones de velocidad a la contra y en jugadas de estrategia a balón parado, como ocurrió en el anterior partido entre ambos.

Arbitrará el choque la colegiado francesa Stephanie Frappart, que se convertirá en la primera mujer que pite al Granada en un encuentro en el fútbol profesional.

Alineaciones probables:

Granada: Rui Silva; Foulquier, Vallejo, Domingos Duarte, Carlos Neva; Gonalons, Luis Milla, Yangel Herrera; Antonio Puertas, Luis Suárez y Soldado.

Omonia Nicosia: Fabiano; Hubocan, Luftner, Lang, Lecjaks; Vitor Gomes, Jordi Gómez, Tzionis; Papoulis, Thiago Santos y Asante.

Árbitro: Stephanie Frappart (Francia).

Estadio: Nuevo Los Cármenes.

Hora: 21.00 horas.