El desplazamiento forzado impacta en mayor medida a la infancia en El Salvador

En la imagen, Rina Montti, directora del Sistema Regional de Monitoreo a Derechos Humanos de Cristosal. EFE/Armando Escobar/Archivo

San Salvador, 24 nov (EFE).- El desplazamiento forzado generado por la violencia en El Salvador impactó principalmente en 2019 a los niños, niñas y adolescentes, de acuerdo con cifras de organizaciones humanitarias dadas a conocer este martes.

"La mayor parte de ellas (las víctimas) siguen siendo niños y adolescentes entre 5 y 17 años, que es el 44,7 %" y "se mantiene la tendencia" de que las mujeres son las personas más vulneradas, dijo en una conferencia de prensa la directora del Sistema Regional de Monitoreo a Derechos Humanos de Cristosal, Rina Montti.

Estos datos son un consolidado de las 1.008 víctimas atendidas por Cristosal, Educo y Médicos Sin Fronteras en el referido año.

Las cifras de las organizaciones indican que en 2019 fueron víctimas del desplazamiento forzado al menos 74 niños de entre cero y 4 años de edad, mientras que los ubicados en las edades de entre 5 y 17 años sumaron 448, para un total de 522.

Al cruzar este dato con la cifra de 1.950.674 menores de edad que viven en el país, según una encuesta del Ministerio de Economía, resulta una tasa de 26,7 niños y adolescentes desplazados por cada 100.000 menores, superior al índice de 10 que se considera a nivel internacional como una epidemia.

Al ser preguntada si es posible establecer que El Salvador registró en 2019 una epidemia de niñez y adolescencia desplazada forzosamente por la violencia, Montti señaló que "no es posible hacer esa inferencia".

"La muestra es muy pequeña para el tamaño real de la niñez y adolescencia desplazadas internas. Esta submuestra sí puede indicar tendencia alta, pero al no tener representatividad nacional es bien difícil tener una tasa limpia", explicó.

LA POLICÍA INCREMENTA SU IMPACTO EN EL DESPLAZAMIENTO

Los datos de las organizaciones también indican que la Policía Nacional Civil (PNC) incrementó su impacto en los casos de desplazamiento forzado en 2019, respecto al año 2018.

El estudio da cuenta de que los agentes de la PNC se vieron involucrados en el 6,5 % de los casos en 2019, un 2 % más que el porcentaje atribuido en 2018.

Un estudio de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) divulgado en octubre pasado reafirmaba el papel de agentes de la Policía como generadores de desplazamiento forzado.

El documento de la PDDH, que da cuenta de los denuncias y orientaciones sobre desplazamiento forzado registradas entre octubre de 2017 y febrero de 2019, indica que el 6,6 % de los casos fueron generados por miembros del cuerpo de seguridad.

SIN TREGUA POR PANDEMIA

Montti también indicó que los casos de desplazamiento forzado no dieron tregua durante los meses de confinamiento por la pandemia de la covid-19 en El Salvador.

Cristosal registró 16 casos con 44 personas desplazadas, principalmente por las amenazas de las pandillas.

El 58 % de la víctimas eran mujeres, quienes "han sido las personas más afectadas" al "recibir hechos de violencia como detonantes del desplazamiento".

La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó en enero pasado una ley de protección y restitución de derechos para las personas desplazadas por la violencia, principalmente la de las pandillas, por orden de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

El director del Programa de Atención a Víctimas de Cristosal, Abraham Ábrego, indicó a Efe que el Gobierno aún no ha creado el reglamento de dicha ley, lo que frena su aplicación plena.

Una encuesta de la jesuita Universidad Centroamericana (UCA) estima que el 5,2 % de la población adulta de El Salvador se desplazó por la violencia en 2018. Este dato equivale a más de 235.700 personas.