El aguerrido Guaraní se cita con un Gremio confiado en su historial copero

CDA10El entrenador de Guaran� Gustavo Costas. EFE/Juan Ignacio Roncoroni/Archivo

Asunción, 25 nov (EFE).- El Guaraní paraguayo, uno de los equipos más aguerridos en la actual edición de la Copa Libertadores, se mide este jueves en Asunción con un confiado Gremio brasileño en partido de ida de los octavos de final.

El Aborigen, conducido por el argentino Gustavo Costas, arrancó desde los sótanos de las tres fases que antecedieron a la de grupos y se apuntó lo que ningún equipo paraguayo pudo hasta ahora: cuatro victorias de visitante en una misma edición.

De ello dieron fe San José de Bolivia (Fase 1), Palestino de Chile (Fase 3), Tigre de Argentina y Bolívar de Bolivia, ante estos dos últimos en el Grupo B, en el que el equipo aurinegro fue segundo detrás del Palmeiras de Brasil.

El Corinthians brasileño, campeón de la Libertadores en 2012, fue el único que lo sometió en casa, en la Fase 2, pero acabó apeado por el valor doble de los goles de visitante tras el 2-1 registrado en Sao Paulo.

Por ello, esta instancia será otro reto para el Guaraní, que en el torneo Clausura local no consigue levantar vuelo luego de una serie de reveses, el más reciente ante el 12 de Octubre, un modesto equipo que ahora es único líder tras el 1-0 que le endosó.

La seguidilla de lesiones que afectaron a algunas de sus figuras impidieron el armado de un once ideal, y en este choque copero el Guaraní no podrá contar con el lateral Guillermo Benítez, que se recupera de una lesión fibrilar.

Tampoco es segura la alineación del centrodelantero Raúl "Tanque" Bobadilla, que desde el pasado fin de semana comenzó a entrenarse con la plantilla, aunque el cuerpo médico aclaró que su inclusión dependerá de Costas.

Por su parte, el Gremio, ganador de la Libertadores en 1983, 1995 y 2017, aguarda confiando, con la moral en alto tras los buenos desempeños en la liga brasileña y sin contagios de COVID-19.

La única baja segura será la del defensa central argentino Walter Kannemann por su expulsión en la ultima jornada de la fase de grupos y será reemplazado por David Braz para acompañar a Pedro Geromel en el centro de la zaga.

Con 34 puntos y en la octava posición, el Gremio ha ganado 8 de los 21 partidos jugados en el Campeonato Brasileño, empatado 19 y perdido tan solo 3.

Alineaciones probables:

Guaraní: Gaspar Servio; Alexis Villalba, Javier Báez, Roberto Fernández, Víctor Dávalos; Miguel Benítez, Fernando Barrientos, Rodrigo Fernández, José Florentín; Edgar Benítez y Fernando Fernández.

Entrenador: Gustavo Costas.

Gremio: Vanderlei; Víctor Ferraz, Pedro Geromel, David Braz, Diogo Barbosa; Matheus Henrique, Darlan, Luiz Fernando, Jean Pyerre; Pepê y Diego Souza.

Entrenador: Renato Portaluppi

Árbitro: El ecuatoriano Guillermo Guerrero, asistido desde las bandas por sus compatriotas Christian Lescano y Byron Romero.

Estadio: Defensores del Chaco

Hora: 21:30 local (00:30 del viernes).