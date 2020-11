Ecuador.- La Guardia Civil investiga a dos personas por abandonar a un perro enfermo en un polígono industrial de Cieza

06/11/2020 Imagen del perro enfermo abandonado en un pol�gono industrial de Cieza POLITICA ESPA�A EUROPA MURCIA SOCIEDAD GUARDIA CIVIL



CIEZA (MURCIA), 25 (EUROPA PRESS)



La Guardia Civil investiga a dos vecinos de Jumilla --madre e hijo, de 43 y 26 años y nacionalidad ecuatoriana-- por abandonar a un perro enfermo, de raza labrador, en un polígono industrial de Cieza, informaron fuentes de la Benemérita en un comunicado.



La investigación se inició el pasado septiembre cuando un vecino de Cieza presentó una denuncia después de observar cómo dos personas abandonaban a un can en un polígono industrial.



El denunciante, además, contactó con la Asociación protectora de animales 'Galgos del Sol', que recogieron al animal y lo trasladaron a sus instalaciones, ubicadas en San Javier.



El examen veterinario permitió averiguar que carecía de microchip y que sufría una infestación masiva de garrapatas, anemia grave y lesiones renales de carácter irreversible.



Así, guardias civiles del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) iniciaron una investigación para averiguar la identidad de las personas que lo habían abandonado en ese estado de salud.



Recientemente, después de recabar todos los indicios necesarios, el Instituto Armado ha localizado en Jumilla a una madre y a su hijo, a los que se les ha instruido diligencias como presuntos autores de sendos delitos de maltrato y abandono animal.



Las personas investigadas, el can y las diligencias instruidas han sido puestos a disposición del Juzgado de Instrucción número 4 de Cieza.



DELITO DE ABANDONO ANIMAL



El delito de abandono animal se encuentra recogido en el Código Penal e incluido en los delitos relativos a la protección de la flora, fauna y animales domésticos.



Comete este delito el que abandona a un animal en condiciones en que pueda peligrar su vida o integridad, y es castigado con pena de multa de uno a seis meses e inhabilitación especial de tres meses a un año para el ejercicio de profesión, oficio o comercio que tenga relación con los animales y para la tenencia de animales.



CAMPAÑA #YOSÍPUEDOCONTARLO



Con el objetivo de concienciar a los ciudadanos para que promuevan las medidas necesarias en la protección, ordenación y bienestar de los animales domésticos, así como que denuncien aquellas conductas contrarias al bienestar animal de las que tengan conocimiento, la Guardia Civil inició la campaña #YoSíPuedoContarlo.



La Benemérita detecta una mayor concienciación ciudadana, no sólo a través de las denuncias formales, sino también entre los usuarios de las redes sociales, como demuestra el hecho que uno de los temas que más interacción generan en los seguidores de Twitter y Facebook es la solicitud de colaboración ciudadana para esclarecer delitos de maltrato hacia los animales.



El segundo objetivo de esta campaña es concienciar a la población de que tener un animal es una gran responsabilidad y que el abandono animal está penado.



Para sumarse a esta campaña se puede grabar un vídeo con el eslogan 'Yo sí puedo contarlo' o hacer una fotografía con el hashtag #YoSíPuedoContarlo, y subirla al perfil de las redes sociales.



Asimismo, la Guardia Civil ha pedido a la ciudadanía que si conoce algún caso de maltrato o abandono de animal lo denuncie en el número de teléfono '062', en el correo electrónico 'seprona@guardiacivil.org' o en los perfiles de redes sociales de la Benemérita.