Desconecta.- Este hombre se deja crecer el pelo y recauda 7.000 Libras para la investigación sobre el cáncer

25/11/2020 Este hombre se deja crecer el pelo y recauda 7.000 Libras para la caridad SOCIEDAD YOUTUBE/VIDELO



MADRID, 25 nov. (EDIZIONES)



Inspirado por la batalla contra el cáncer de su suegro, Damien Coonan, de 36 años, decidió dejarse crecer el pelo para recaudar fondos para Cancer Research UK, una organización benéfica de investigación y concienciación sobre el cáncer en el Reino Unido.



Damien, de Selsey, West Sussex, llevaba con el pelo rapado desde el año 1995, pero cuando a su suegro le diagnosticaron un linfoma de Hodgkin, decidió que quería hacer algo para ayudar.



El hombre creó una página para recaudar fondos y su mujer Carli, peluquera de profesión, comenzó a publicar fotos de su marido luciendo diferentes 'looks' en Instagram.



https://www.youtube.com/watch?v=zPZOfj3q0Ss



Poco a poco fue ganando popularidad y llegó a ser comparado con estrellas como Will Ferrell, Jonah Hill y John C. Reilly por llevar peinados similares a ellos durante el año 2020.



Y poco a poco fueron llegando las donaciones hasta llegar a recaudar la cantidad de 7.000 Libras.



Una vez conseguido el objetivo y haber contribuido a la investigación para el cáncer, Damien se volvió a rapar la cabeza.



Aunque no se terminan ahí las buenas noticias: él y su mujer esperan la llegada de su primer hijo para enero de 2021.