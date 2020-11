Decisiones futuras del BCE apuntarán a mantener flujo de crédito

(Bloomberg) -- El objetivo principal del Banco Central Europeo será mantener el flujo de crédito a la economía durante la pandemia cuando tome decisiones cruciales sobre supervisión y política monetaria en las próximas semanas, según el vicepresidente Luis de Guindos.

La institución actualmente está considerando múltiples opciones para agregar estímulo monetario en diciembre, dijo en una entrevista con Bloomberg TV, señalando que las compras de activos de emergencia son el “elemento central” de la lucha del BCE contra la crisis. El brazo supervisor tendrá que decidir si permite a los bancos reiniciar el pago de dividendos, después de emitir una prohibición de facto este año para preservar las reservas de capital, dijo.

“El objetivo principal de todas las medidas que hemos tomado es mantener activo el flujo de crédito”, dijo Guindos el miércoles después de presentar la Revisión de Estabilidad Financiera del BCE. “Estamos totalmente enfocados en tratar de superar el impacto de la pandemia porque sabemos que eventualmente la pandemia terminará”.

Se espera que el Consejo de Gobierno amplíe su programa de compra de bonos de emergencia y ofrezca nuevos préstamos a largo plazo en su reunión de política monetaria del 10 de diciembre. En ese momento, nuevas proyecciones económicas estarán disponibles para proporcionar una visión actualizada del impacto de la crisis de coronavirus.

Esos pronósticos serán clave para todas las decisiones del BCE, dijo Guindos. Los encargados de la política monetaria también tendrán en cuenta la evolución de los precios del petróleo y los últimos avances en vacunas.

Nota Original:Upcoming ECB Decision Aims to Keep Credit Flowing in Pandemic

©2020 Bloomberg L.P.