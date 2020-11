Cristiano, Messi, Ramos y Thiago Alcántara, entre los nominados

Los jugadores del FC Barcelona, el argentino Leo Messi (i), y del Real Madrid, el defensa Sergio Ramos. EFE/Alejandro Garc�a/Archivo

Madrid, 25 nov (EFE).- El argentino Lionel Messi, el portugués Cristiano Ronaldo y los españoles Sergio Ramos y Thiago Alcántara figuran en la lista de once candidatos publicados este jueves por la FIFA para optar al los premios The Best (los mejores) de 2020.