Coronavirus.- Río de Janeiro descarta cerrar el estado, pese al alza de casos, muertes y ocupación en UCI por COVID-19

MADRID, 25 (EUROPA PRESS)



El Ministerio de Salud de Brasil ha confirmado este martes la muerte de 169.485 personas a causa de la COVID-19, que deja ya más de 6,08 millones de casos acumulados, mientras que las autoridades de Río de Janeiro, la segunda región más afectada del país, han anunciado que descartan volver a aplicar nuevas restricciones y cuarentenas, pese al aumento de positivos y fallecidos, así como de su ocupación hospitalaria.



En su último boletín, las autoridades sanitarias han informado de 302 nuevas muertes y 16.207 nuevos contagios, lo que supone un total de 6.087.608 casos acumulados, de los cuales 5.445.095 corresponden a personas que han pasado la enfermedad.



El estado de Río de Janeiro, donde la incidencia de la pandemia ha venido experimentando un alza en las últimas semanas, ha informado de un total de 22.141 muertes 340.833 casos acumulados, y una ocupación en unidades de cuidados intensivos del 93% en la red pública de hospitales.



El gobernador en funciones de Río de Janeiro, Cláudio Castro, ha comunicado este martes que pese a las cifras, el Gobierno no contempla la posibilidad de volver a imponer restricciones y medidas de cuarentena, pero sí ha avanzado pruebas masivas a la población y mayor vigilancia en los espacios públicos para hacer cumplir el distanciamiento social.



"No cerraremos nada en este momento. Nuestra acción es de concienciación. Hicimos un pacto para que la gente aumente las normas de higiene y tenga una mayor capacidad de comprensión", ha dicho Castro durante un diálogo con la prensa en el Palacio de Laranjeiras, la sede del Gobierno estatal, informa Globo.



"No podemos ser irresponsables y tachar a Río como víctima de una segunda ola. Hemos tenido las elecciones municipales que pueden haber influido en el aumento de las cifras", ha explicado Castro.



Lo cierto es que la media móvil de fallecidos ha presentado este martes, por octavo día consecutivo, un aumento de muertes, con una variación del 216 por ciento con respecto a semanas anteriores. En cuanto al número de contagios, hay una subida del 44 por ciento.



Por su parte, el número de ingresos hospitalarios también ha dado un salto con respecto a los últimos diez días, subiendo de las 878 a las 1.051, lo que significa una subida del 26 por ciento, mientras que la ocupación de unidades de cuidados intensivos en la red sanitaria de Río ha alcanzado el 93 por ciento.



En el caso de la región más golpeada por la pandemia, Sao Paulo, las autoridades paulistas han registrado ya más de 1,2 millones de casos y 41.200 fallecidos aproximadamente.