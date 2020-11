Bolivia.- Detienen a un comandante del Ejército de Bolivia por su responsabilidad en la masacre de Sacaba

22/11/2020 Manifestaciones en apoyo a Evo Morales tras su salida de Bolivia POLITICA SUDAM�RICA BOLIVIA ABI



MADRID, 25 (EUROPA PRESS)



El comandante de la guarnición militar de Cochabamba, el general del Ejército de Bolivia Alfredo Cuéllar, ha sido detenido por las autoridades fiscales de la región por un presunto delito de asesinato en la masacre acontecida en Sacaba el 15 de noviembre de 2019, donde murieron al menos once personas por impacto de bala.



Así lo ha comunicado su abogado, Edwin Paredes, tras la declaración de Cuéllar frente a la Fiscalía, aunque ha resaltado que "él solamente ha cumplido funciones administrativas, nunca ha tomado decisiones de operación", según ha recogido 'Los Tiempos'.



Se trata del primer arrestado por estos hechos, ocurridos entre el primero de septiembre y el 31 de diciembre de 2019, como consecuencia de las protestas surgidas tras la renuncia del expresidente Evo Morales, después de que su victoria en los comicios de octubre no fueran reconocidos por la oposición y una parte de las Fuerzas Armadas.



Al menos once personas murieron por los impactos de bala recibidos en la ciudad de Sacaba, en el centro del país, después de que efectivos de la Policía y las Fuerzas Armadas cerraran el paso a una columna de simpatizantes del expresidente Evo Morales que pretendía llegar a Cochabamba para mostrar su apoyo.



En este sentido, Paredes ha presentado en su declaración el plan estratégico que se aplicó en los conflictos postelectorales desatados "en cumplimiento a un decreto y obviamente a una orden del Comando en Jefe (de las Fuerzas Armadas)".



Ese plan, ha continuado Paredes, "básicamente dice que no se debe utilizar armamento letal". Tras la declaración, ha sido detenido por las autoridades "al existir riesgo de fuga y obstaculización de la investigación, además de otros elementos en contra el efectivo militar", ha informado la fiscal Lizeth Martínez, informa 'La Razón'.



El presidente de Bolivia, Luis Arce, aseguró el lunes que en Sacaba y en Senkata "hubo una masacre contra todos los que se atrevían a responder al régimen de facto de Jeanine Áñez".



Por su parte, los miembros del Grupo Interdisciplinario de Expertos y Expertas Independientes (GIEI-Bolivia) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han recibido este martes de parte del presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, la documentación recopilada por los familiares de la masacre para ayudar a su investigación sobre los hechos.



El grupo de expertos del CIDH empezó su investigación sobre los acontecimientos este lunes, aunque en un informe preliminar calificó de "masacres" la represión de Sacaba, en Cochabamba, y Senkata, en La Paz, en las protestas registradas tras la dimisión de Evo Morales. Murieron más de 25 personas y hubo un centenar de heridos.