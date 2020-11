Biden dice que personal de Trump está cooperando en transición

(Bloomberg) -- El presidente electo de EE.UU., Joe Biden, dijo que su equipo de transición no estará “tan atrasado” ahora que la Administración Trump ha comenzado a cooperar en el asunto de la lucha contra el coronavirus y a proporcionar acceso a informes de inteligencia, después de un retraso de tres semanas.

“Ya estamos trabajando en una reunión con el equipo de covid en la Casa Blanca”, dijo Biden en una entrevista en “NBC Nightly News with Lester Holt” al aire el martes.

Biden dijo que la demorada transferencia de poder comenzó inmediatamente después de que la Administradora de Servicios Generales, Emily Murphy, lo reconociera como el probable ganador de las elecciones presidenciales el lunes.

La medida liberó fondos, acceso a los funcionarios de la Administración actual e información clasificada para Biden y su equipo. Lo más significativo es que Biden ahora tendrá acceso a la sesión informativa diaria presidencial de la comunidad de inteligencia y a los planes de distribución de vacunas de la Administración Trump.

“Hay mucha discusión inmediata, y debo decir que la búsqueda de una relación ha sido sincera”, dijo Biden el martes. “No ha habido rencor hasta ahora. Y no espero que lo haya. Entonces sí, ya ha comenzado”.

El índice S&P 500 cerró en un máximo histórico, y el Promedio Industrial Dow Jones superó los 30.000 por primera vez cuando la transición de Biden se aceleró y surgió un tercer candidato a vacuna prometedor.

La medida para comenzar la transición formal se produjo después de que Trump se enfrentara a una creciente presión de legisladores, exfuncionarios y líderes empresariales para iniciar el proceso de transición, tres semanas después de la votación que Biden ganó decisivamente. Trump aún no ha aceptado las elecciones, y su equipo está argumentando en contra del resultado en múltiples peleas en cortes, aunque esos esfuerzos no han dado resultados.

La entrevista de NBC también tuvo lugar horas después de que Biden anunciara formalmente sus equipos de política exterior y de seguridad nacional, incluido Antony Blinken como secretario de Estado, lo que indica un esfuerzo por calmar las relaciones internacionales después de cuatro años tumultuosos bajo Trump.

Biden ha prometido buscar enfoques multilaterales para problemas comunes como el cambio climático, la pandemia de coronavirus y el control de armas.

“Es un equipo que refleja el hecho de que Estados Unidos ha vuelto”, dijo Biden al anunciar el equipo, que también incluye a Jake Sullivan como asesor de Seguridad Nacional, Avril Haines como directora de Inteligencia Nacional, Alejandro Mayorkas como secretario de Seguridad Nacional, Linda Thomas-Greenfield como embajadora ante la ONU y John Kerry como enviado climático.

“Listo para liderar el mundo, no retirarse de él. Listo para enfrentar a nuestros adversarios, no rechazar a nuestros aliados. Y listo para defender nuestros valores”.

Nota Original:Biden Says Transition Is Cooperating With Trump Staff on Covid

©2020 Bloomberg L.P.