Biden asegura que el Gobierno de Trump está facilitando la transición

En la imagen, el presidente electo de EE.UU., Joe Biden. EFE/EPA/MICHAEL REYNOLDS/Archivo

Washington, 24 nov (EFE).- El presidente electo de EE.UU., Joe Biden, aseguró este martes que el Gobierno de Donald Trump está facilitando la transferencia de poder después de levantar ayer el bloqueo que había impuesto a la transición.

"Debo decir que el acercamiento ha sido sincero, no ha sido de mala gana hasta ahora y no espero que lo sea", afirmó Biden entrevistado por la cadena NBC.

El líder demócrata explicó que funcionarios de seguridad nacional del Gobierno actual se pusieron "de inmediato" en contacto con su equipo de transición para iniciar la transferencia de poder después de que Trump diera este lunes su luz verde.

"Ya están trabajando para que yo (Biden) reciba informes diarios presidenciales, estamos trabajando en una reunión con el equipo de la covid en la Casa Blanca", detalló el presidente electo, que explicó tener como objetivo la distribución de la vacuna.

"Así -añadió- que creo que no estaremos tan atrasados (al llegar a la Casa Blanca) como pensamos en el pasado que podríamos estar".

Aunque no reconoció abiertamente la victoria de Biden, este lunes Trump levantó el bloqueo en el que había instalado a su Gobierno durante las últimas tres semanas y autorizó el inicio de la transferencia del poder a los demócratas.

Con este reconocimiento a medias llegó la certificación por parte de la Administración General de Servicios (GSA, en inglés) de la aparente victoria de Biden, un trámite necesario para iniciar la transición, y el anuncio del presidente electo de que en breve empezarán las reuniones con los funcionarios de Trump.

Casi de inmediato las agencias del actual Gobierno pusieron en marcha la transferencia de poderes y el presidente electo anunció que en cuestión de días empezarían las reuniones.

El Pentágono, por ejemplo, anunció el lunes por la noche que, a la luz de la determinación de la GSA, los demócratas ya habían contactado con el departamento y que estaban preparados para "dar apoyo" a los ganadores de las elecciones.