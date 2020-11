Azahara Muñoz y Emily Kristine, estrellas y favoritas en Marbella

La golfista espa�ola Azahara Mu�oz. EFE/ Jorge Zapata/Archivo

Málaga, 25 nov (EFE).- La española Azahara Muñoz y la danesa Emily Kritine son las estrellas y principales favoritas del Andalucía Costa del Sol Open de España, que se disputará desde este jueves hasta el próximo domingo en el Real Club Golf de Guadalmedina de Marbella (Málaga).

La malagueña, favorita en el torneo que ha conquistado dos veces (2016 y 2017), juega de local aunque carecerá del calor del público de su tierra por las medidas impuestas debido a la crisis sanitaria del coronavirus.

Por su parte, la danesa Emily Kristine se presenta en el green con cuatro títulos bajo el brazo, tres de ellos conseguidos de manera consecutiva en Arabia Saudí, y con todas las opciones para plantarle cara a Muñoz.

El torneo de Marbella se convertirá del 26 al 29 de noviembre en el epicentro del golf femenino mundial, será la última prueba del Ladies European Tour y la sexagésima cita en esta categoría que se celebra en España.

Las dos grandes golfistas del circuito han hablado para los medios oficiales del Open y la española Muñoz llega motivada después de un año que “ha sido muy raro",.

"Me encuentro bien y, sobre todo, tengo muchas ganas porque este torneo significa mucho para mí y luego viene el US Open y el Tour Championship, así que queda un final de temporada bastante bueno”, ha asegurado la golista malagueña.

La danesa, que debido a la covid-19 tuvo que frenar su progresión, no duda tampoco de sus cualidades al comentar que “al principio fue un chasco porque estaba empezando a jugar bien y después de Sudáfrica tenía una base sólida, pero a posteriori creo que vino bien volver a casa y trabajar en unas cuantas cosas, hacer unos cuantos ajustes técnicos y preparar el Open de Escocia”.

Ambas golfistas admiten los problemas que han tenido para entrenar este atípico año, aunque no dudan de que el Andalucía Costa del Sol Open de España será una gran cita y ambas podrán redimirse de cualquier adversidad.

“Siempre que vuelvo a casa me encanta y en Guadalmina, obviamente más. Me trae muy buenos recuerdos de cuando era pequeña y aquí es donde me he criado. Es una pena que la gente no pueda estar apoyándome en el campo”, ha contado la deportista de San Pedro Alcántara.