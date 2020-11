Alemania registra un máximo diario de 410 muertos, ante la prórroga de restricciones

Alemania registr� este mi�rcoles un nuevo m�ximo de v�ctimas mortales por o con la covid-19, con 410 fallecimientos en 24 horas. EFE/EPA/FRIEDEMANN VOGEL

Berlín, 25 nov (EFE).- Alemania registró este miércoles un nuevo máximo de víctimas mortales por o con la covid-19, con 410 fallecimientos en 24 horas, mientras se espera la prolongación hasta poco antes de las navidades de las restricciones actuales en la vida pública y económica.

El número de nuevos contagios en 24 horas fue de 18.633, según las cifras del Instituto Robert Koch (RKI), competente en la materia en el país. Ello supone más de un millar por encima de los registrados el miércoles de la semana anterior, aunque queda por debajo del máximo absoluto de contagios diarios, con 23.648 casos, del viernes pasado.

Más alarmante es el ascenso de víctimas mortales, hasta las citadas 410, claramente por encima de la anterior marca diaria de 315, registrada a mediados de abril.

El total de contagios verificados por el RKI desde el principio de la pandemia se eleva así a 961.320 -de los cuales se estima que 656.400 son pacientes recuperados-, mientras que el de fallecidos sube a 14.771.

A LA ESPERA DE LA REUNIÓN EN CANCILLERÍA

La canciller alemana, Angela Merkel, mantendrá este miércoles una nueva reunión con los líderes regionales, que sigue a la que tuvo lugar la semana anterior; no se logró ahí un consenso para endurecer las medidas en vigor desde el 2 de noviembre -como pretendía Merkel- y solo se evaluó la evolución de los contagios hasta entonces.

Los poderes regionales han acordado, en varias rondas consultivas a escala de los líderes de los "Länder" -estados federados- a principios de esta semana, prolongar las medidas vigentes hasta el 20 de diciembre o incluso endurecer algunas de éstas, para aliviarlas algo durante las festividades navideñas.

Desde el 2 de noviembre está cerrado el ocio nocturno, la gastronomía, el ámbito cultural y el deportivo en espacios cerrados, pero se mantiene abierta la actividad escolar y la vida comercial, aunque con limitaciones en los aforos. Se ha apremiado al ciudadano a evitar todo desplazamiento o viaje que no sea esencial, tanto dentro del país como al extranjero.

Se espera que el Gobierno federal consensúe con los "Länder" la prolongación de estas medidas e incluso endurezca algunas de ellas, pero también que se apruebe una extensión de las ayudas económicas aprobadas a principios de mes para compensar a los sectores afectados por el cierre.

Estas compensaciones -de hasta el 75 % de las pérdidas calculadas respecto a los ingresos de un año atrás-, podrían alcanzar un volumen de entre 15.000 y 20.000 millones de euros, según avanzaron ayer medios alemanes.

Tanto desde el Gobierno de la canciller como de los poderes regionales se ha alertado estos días de que la evolución de los contagios no permite, hoy por hoy, aliviar las restricciones.

Entre las nuevas medidas que se espera se concreten en la reunión de Merkel está el mantenimiento de los cierres del ocio nocturno, gastronomía y vida cultural, entre otros, al menos hasta el 20 de diciembre. Se espera, asimismo, que se avance el inicio de las vacaciones escolares de Navidad y que se recomiende a los ciudadanos que se sometan voluntariamente a unos días de cuarentena o restricción estricta de contactos, antes de las festividades.

Asimismo, se estudia una fórmula de actividad escolar mixta, entre presencial y virtual, de modo que se distribuyan los alumnos en grupos reducidos fijos que alternen la asistencia a la escuela con las tareas en casa.

Para la semana navideña, y hasta pasado fin de año, se permitirán los encuentros con hasta diez personas -o seis, según el criterio de algunos "Länder" más restrictivos-. Asimismo se recomendará -aunque no se prohibirá- renunciar a la pirotecnia en cualquier tipo de celebración privada y muy especialmente en la noche de fin de año. EFE

gc-jpm/ah