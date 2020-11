Alemania.- Alemania presentará un proyecto de ley para indemnizar a los soldados discriminados por su orientación sexual

25/11/2020 Soldado del Ej�rcito de Alemania. POLITICA EUROPA ALEMANIA INTERNACIONAL SACHELLE BABBAR / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO



BERLÍN, 25 (DPA/EP)



El Gobierno de Alemania tiene previsto presentar este miércoles ante el Parlamento un proyecto de ley con el que busca la reparación e indemnización de los soldados alemanes expulsados, o discriminados, del Ejército por su condición homosexual.



La ministra de Defensa alemana, Annegret Kramp-Karrenbauer, ha reconocido que si bien no se puede reparar "la forma en que estas personas han sufrido", el Gobierno busca ofrecer una serie de reparaciones con las que "cerrar este oscuro capítulo de la historia de las Fuerzas Armadas".



"No podemos compensar el sufrimiento que han padecido estas personas, pero queremos dar un ejemplo donde sea posible", ha dicho Kramp-Karrenbauer a la agencia Red Editorial Alemania (RND, por sus siglas en alemán).



Las indemnizaciones y reparaciones están destinadas a aquellos soldados que se vieron discriminados debido a su condición sexual, ya bien porque fueron expulsados, trasladados, o no contaron con las mismas posibilidades para ascender en el escalafón castrense.



El proyecto de ley abarcará tanto a los soldados de la Bundeswehr (las Fuerzas Armadas de Alemania), como a los militares del Ejército Popular Nacional de la desaparecida República Democrática Alemana (RDA).