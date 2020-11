91 feminicidios en Italia en 2020, "una emergencia pública", afirma Matarella

Imagen del banco inaugurado hoy en Milan como s�mbolo de la lucha contra la violencia machista, en el Dia Internacional para la Eliminaci�n de la Violencia contra la Mujer. EFE/EPA/Paolo Salmoirago

Roma, 25 nov (EFE).- Loredana Scalise, de 52 años, apareció muerta este miércoles a primeras horas de la mañana en Catanzaro, sur de Italia, asesinada a puñaladas por presuntamente el hombre con el que tenía una relación y que fue detenido. Una víctima de la violencia machista que aún no ha sido contabilizada entre los 91 feminicidios cometidos en 2020, según los últimos informes.

Este martes, el portal europeo de movilidad profesional EURES publicó un informe sobre el asesinato de mujeres en Italia en vista del día contra la Violencia Machista, en el que detalló que 91 mujeres fueron asesinadas en el país en los primeros diez meses de 2020, un número ligeramente por debajo de las 99 víctimas del mismo período en 2019.

Pero puntualizó que las disminuciones significativas son solo las de mujeres víctimas de delitos comunes de 14 a 3, mientras que los feminicidios en familia pasaron de 85 a 81 en este año y dentro de estos, 56 fueron cometidos por la pareja en ambos años.

El Jefe de Estado italiano, Sergio Mattarella, dedicó hoy un discurso a esta jornada en el que reflexionó "sobre un fenómeno que lamentablemente no deja de ser una emergencia pública".

"La noticia de violencia contra las mujeres sigue ocupando con demasiada frecuencia nuestras noticias, ofreciendo la imagen de una sociedad donde el respeto a las mujeres no forma parte de la acción cotidiana de las personas, del lenguaje público y privado, y de las relaciones interpersonales", dijo el presidente de la República.

Mattarella lamentó que esta violencia pervive "todavía en demasiadas situaciones, una concepción profundamente arraigada que apunta a desmentir la libertad de las mujeres y su capacidad de afirmación".

CONTE PREOCUPADO POR LA SITUACIÓN DURANTE EL ENIERRO

También el primer ministro italiano, Giuseppe Conte afirmó: "El resurgimiento de los fenómenos de violencia contra las mujeres durante el encierro me ha preocupado mucho y despierta alarma", en su intervención de este martes en una videoconferencia en el evento "Del lado de la mujer: el papel Fundamental de los Centros Antiviolencia", organizado en el Senado con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

Con las medidas de prevención del contagio "hemos creado un profundo malestar y los episodios de feminicidio se han triplicado durante el encierro, alcanzando la tasa de uno cada tres días", explicó Conte.

"La violencia contra las mujeres lamentablemente todavía se subestima en su realidad: si hoy hiciéramos un censo real veríamos que las cifras serían mucho mayores. Lamentablemente, el ámbito familiar está alejado de un control generalizado y caracterizado por una estricta confidencialidad y por lo tanto más difícil de contrarrestar", agregó.

CONCENTRACIONES EN ROMA DE "NON UNA DI MENO"

Según otro informe sobre el "Código Rojo", introducido por el Gobierno para dar prioridad en las llamadas a la policía a la violencia de genero, "el abuso en la familia aumentó este año en un 11 %. Una tendencia que "se puede atribuir a las medidas de contención del encierro que han llevado a situaciones de convivencia forzada".

Con motivo de la jornada, la asociación feminista "Non una di Meno" (no una menos) se concentrará hoy durante el día en varios lugares de Roma, vestidas de negro y con pañuelo fucsia, en varias plazas de la capital.

Uno de estos lugares será el Ponte Garibaldi, donde Giorgiana Masi, una joven feminista de 16 años, fue asesinada durante una manifestación en 1977.

"Sacaremos a las calles los datos de la violencia doméstica, económica e institucional sobre nuestras vidas pero también presentaremos la factura al Gobierno por el precio pagado por el encierro en la casa, por la enorme cantidad de trabajo gratuito de cuidados y asistencia, precaria o mal remunerada en la que se basa la sociedad y en la que en particular se ha gestionado la emergencia sanitaria", explicaron las organizadoras.

En Italia 3.344 mujeres fueron asesinadas entre el año 2000 y el 31 de octubre de 2020, lo que equivale al 30 % de los 11.133 homicidios voluntarios.

Las llamadas al teléfono 1522 para denunciar la violencia contra las mujeres aumentaron en un 73 % durante el encierro, son algunos de los datos que hoy han salido a la luz.