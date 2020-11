Villarreal, Arsenal, Leicester y Hoffenheim al asalto de los dieciseisavos

El t�cnico del Villarreal CF, Unai Emery (centro), conversa con sus jugadores durante un entrenamiento. EFE/Domenech Castell�/Archivo

Madrid, 24 nov (EFE).- El Villarreal, el Arsenal, el Leicester y el Hoffenheim, los únicos que disfrutan de un trayecto impecable en la fase de grupos, apuntan con antelación a los dieciseisavos de final de la Liga Europa, que pueden asegurar ya el próximo jueves.

Solo este cuarteto, de los cuarenta y ocho equipos que componen la ronda, puede reservar su pasaporte para las eliminatorias. Necesitan el triunfo, en el regreso de la competición tras el parón de selecciones, para situarse el próximo tramo del torneo.

Sin embargo, siete participantes todavía no han sumado punto alguno: el Dundalk irlandés, el Standard Lieja, el Rijeka, el Zorya Luhansk ucraniano, el Qarabag de Azerbaiyán, el Ludogorets búlgaro y el Gante belga.

El Villarreal, dirigido por el especialista en la Liga Europa Unai Emery, acude a Israel para enfrentarse al Maccabi Tel Aviv al que goleó en el estadio de La Cerámica hace dos semanas. El cuadro israelí, no obstante, aspira al pase. Cuenta con dos triunfos frente el Sivasspor y el Qarabag, citados en Azerbaiyán.

El Arsenal de Mikel Arteta transita también sin fallo. Se transforma en Europa mientras que en la Premier se muestra irregular, lejos de sus objetivos. Acude al campo del Molde noruego, segundo del Grupo B, al que goleó en el Emirates. A la expectativa está el Rapid Viena que visita al Dundalk irlandés, uno de los equipos que no ha puntuado aún.

También el Leicester se muestra fuerte en lo que lleva de camino y acude a Braga, al que arrolló en Inglaterra. El cuadro luso es segundo amenazado por el AEK Atenas, que recibe al Zorya Luhansk, uno de los debutantes.

El Hoffenheim también puede dejar cerrada la clasificación para dieciseisavos. Visita al Slovan Liberec, tercero por detrás del Estrella Roja, que puede dar un paso al frente si sale de Gante con los tres puntos.

El Granada, el Roma, el Milán y el Lille pueden dejar encarrilado su objetivo mientras la Real Sociedad y el Tottenham pretenden dar un paso al frente en los Grupos F y J, hasta ahora los más abiertos.

La Real Sociedad, una de las mejores noticias este año del fútbol español visita al AZ Alkmaar, que gracias a la diferencia de goles mantiene el liderato en su cuarteto con los mismos puntos que su rival y que el Nápoles.

El cuadro donostiarra venció al holandés en la pasada fecha. El representante italiano espera al Rijeka, que todavía no ha puntuado.

El Tottenham lastra la derrota encajada en Amberes aunque se restableció después de ganar a domicilio al Ludogorets, al que recibe en Londres el jueves. El conjunto de Jose Mourinho tiene igual puntuación que el Amberes y el LASK Linz, que se miden en Austria.

El Granada es el nuevo aire del torneo. Debutante en la competición puede hacer más historia si gana en Los Cármenes al Omonia y fortalece el liderato del Grupo E. El PAOK y el PSV Eindhoven están al acecho. Juegan entre sí en Países Bajos.

El Roma tampoco conoce la derrota en lo que va de recorrido y puede allanar su camino a las eliminatorias con un triunfo en Rumanía ante el Cluj, igualado en el segundo lugar, tres puntos por detrás, con el Young Boys, al que recibe el jueves.El Lille y el Milán son los grandes aspirantes al pase en el H. Separados por un punto, a favor del equipo galo, pujan entre sí en el Stade Pierre Mauroy. El Sparta Praga y el Celtic completan el cuarteto.

El Bayer Leverkusen, otro de los que da lustre a la competición, decayó tras un arranque abrumador. Ahora comparte el primer puesto del Grupo C con el Slavia Praga. El conjunto germano recibe al Hapoel Beer Sheva y el Slavia acude a Niza, que aún hace cuentas hacia la clasificación.

El Rangers y el Benfica apuntan a la segunda fase. Igualados a puntos en el primer puesto, el representante escocés, que empató en Lisboa hace dos semanas, recibe al portugués en un choque por el dominio del Grupo D, mientras el K conserva una igualdad máxima y tres pujantes. El Dinamo Zagreb, con un punto más que el Wolfsberger austríaco y el Feyenoord holandés.