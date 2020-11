Un Bayern mermado por las bajas busca cerrar el pase a octavos

Hans-Dieter Flick.EFE/EPA/ALEXANDER HASSENSTEIN

Berlín, 24 nov (EFE).- Un Bayern mermado por varias bajas importantes como las de Joshua Kimmich y Corentin Tolisso buscará este miércoles asegurarse matemáticamente el pase a octavos de final de la Liga de Campeones con una victoria ante el Salzburgo.

"Nuestra meta es asegurar mañana la clasificación a octavos. Será una tarea difícil, el Salzburgo presiona bien y también es fuerte cuando tiene la pelota", dijo el entrenador Hansi Flick en conferencia de prensa.

A las bajas de Tolisso, por problemas musculares, y Kimmich, operado de menisco, y Alphonso Davies, que se está recuperando de una lesión de ligamentos en un tobillo, se agrega la del lateral Bouna Sarr mientras que Lucas Hernández es duda por un golpe sufrido en el partido contra el Werder Bremen.

"Esperamos que Lucas Hernández pueda jugar mañana. Tolisso y Bouna Sarr no llegarán", dijo Flick.

Si Lucas Hernádez puede salir como titular Flick podría mantener en el centro de la defensa a Jerome Boateng y David Alaba. De lo contrario, Alaba tendría que desplazarse al lateral izquierdo y su puesto en el centro sería ocupado muy probablemente por Javi Martínez.

Niklas Süle, anunció Flick, no estará en la convocatoria puesto que todavía no está plena forma después de haber estado en cuarentena.

Javi Martínez también es un candidato, lo mismo que Marc Roca, para jugar en el centro del campo al lado de Leon Goretzka, cubriendo así la plaza vacante que deja la lesión de Kimmich.

"Con Javi Martínez y Marc Roca tenemos dos jugadores que pueden jugar de seis. Ante el Bremen jugamos con un solo seis. En esa demarcación es importante poner al rival bajo presión para forzar pérdidas de pelota", comentó Flick.

El Bavern viene de empatar 1-1 ante el Bremen, con un equipo en el que hubo muchas rotaciones.