UE.- El TUE sentencia que se puede demandar a Booking en la justicia nacional por un caso de abuso de competencia

BRUSELAS, 24 (EUROPA PRESS)



Una empresa hotelera puede demandar ante la justicia nacional a la plataforma digital Booking por una cuestión de abuso de posición de poder, al tratarse de un asunto de competencia y no ceñirse a una cuestión contractual.



Así lo ha establecido el Tribunal Europeo de Justicia de la Unión Europea (TUE) en su sentencia sobre un litigio de la empresa alemana con la holandesa Booking.com por un contrato para que el hotel de la primera figurase en la plataforma en línea de reserva de alojamientos.



Según el fallo, cuando el demandante invoca, como en este caso, una cuestión de competencia el tribunal debe analizar si sus pretensiones son de naturaleza contractual o, por el contrario, de naturaleza delictual. En el caso particular, la empresa germana alega una infracción del Derecho de la competencia alemán, relativa a un posible abuso de posición dominante.



De esta manera el TUE entiende que la cuestión jurídica nuclear del litigio radica en determinar si Booking.com cometió un abuso de posición dominante, en el sentido del derecho de la competencia. Y para determinar la legalidad de las prácticas reprochadas a Booking.com no es indispensable interpretar el contrato que vincula a las partes del litigio, pues esa interpretación será necesaria, si acaso, para determinar la realidad de dichas prácticas.



En este caso el órgano de justicia con sede en Luxemburgo considera que la acción emprendida por la compañía hotelera alemana está comprendida en la materia delictual y debe dirimirse en la justicia del estado miembro.

