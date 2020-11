Trump por fin acepta cooperar en transición a Biden

(Bloomberg) -- La Administración de Servicios Generales de EE.UU. (GSA, por sus siglas en inglés)reconoció a Joe Biden como el aparente ganador de las elecciones presidenciales el lunes, tras semanas de inacción, y el presidente Donald Trump pidió a sus agencias y departamentos que cooperen.

“Recomiendo que Emily y su equipo hagan lo que se debe hacer con respecto a los protocolos iniciales, y le he dicho a mi equipo que haga lo mismo”, dijo Trump sobre Emily Murphy, jefa de la Administración de Servicios Generales. Aun así, dijo que continuaría impugnando el resultado de las elecciones.

La designación desencadena un proceso de transición formal, dando a Biden y su equipo acceso a los funcionarios actuales de la agencia, libros informativos, unos US$6 millones en fondos y otros recursos del gobierno.

“Debido a los recientes desarrollos que involucran desafíos legales y certificaciones de resultados electorales, he determinado que puede acceder a los recursos y servicios postelectorales descritos en la Sección 3 de la Ley a solicitud”, dijo Murphy en una carta a Biden, citando la Ley de Transición Presidencial de 1963.

El anuncio es un “paso necesario” para “controlar la pandemia y volver a encauzar nuestra economía”, dijo Yohannes Abraham, director ejecutivo de la transición Biden-Harris, en un comunicado enviado por correo electrónico. “En los próximos días, los funcionarios de transición comenzarán a reunirse con funcionarios federales para discutir la respuesta a la pandemia, tener una contabilidad completa de nuestros intereses de seguridad nacional y obtener una comprensión completa de los esfuerzos de la Administración Trump para vaciar agencias gubernamentales”.

Durante semanas, el equipo de transición de Biden ha trabajado informalmente para establecer una nueva Administración, lo que incluye reunir un grupo de trabajo sobre coronavirus y consultar con funcionarios de salud pública fuera del gobierno federal, imitando el enfoque del exvicepresidente Dick Cheney durante las disputadas elecciones de 2000.

Ante la imposibilidad de interactuar con agencias federales, el personal de Biden en cambio buscó a otros expertos del mundo académico, gobiernos estatales y Capitol Hill.

El mayor cambio ahora es que el equipo de transición de Biden podrá inundar a las agencias federales con funcionarios centrados en preparar el camino para su Administración. Tendrán acceso al personal de la agencia y a los libros informativos reunidos a principios de este año.

“Afortunadamente, los funcionarios federales de carrera han hecho un trabajo excelente al prepararse para la transición de este año, produciendo información basada en hechos sobre temas críticos de la agencia y designando funcionarios en cargos que liderarán las operaciones de la agencia hasta que se confirmen los nuevos nombramientos políticos”, asegura David Marchick, director del Centro para la Transición Presidencial. “Ahora necesitan espacio para hacer su trabajo”.

Trump elogió a la administradora de la GSA en Twitter. “Quiero agradecer a Emily Murphy de la GSA por su firme dedicación y lealtad a nuestro país. Ha sido hostigada, amenazada y abusada, y no quiero que esto le suceda a ella, a su familia o a los empleados de la GSA. Nuestro caso continúa FUERTE”, escribió.

Murphy, en la carta, que CNN informó anteriormente, le dijo a Biden que había recibido amenazas “en línea, por teléfono y por correo dirigidas a mi seguridad, mi familia, mi personal e incluso mis mascotas, en un esfuerzo por obligar a que tome esta determinación prematuramente”.

Agregó que no fue “presionada directa o indirectamente por ningún funcionario del Poder Ejecutivo” en la toma o el momento de una decisión sobre la transición presidencial.

Nota Original:Biden Wins Transition Access as Trump Says He Will Cooperate

©2020 Bloomberg L.P.