Trinidad y Tobago.- La CIDH pide a Trinidad y Tobago que permita el regreso de migrantes venezolanos varados en altamar

23/04/2019 Migrantes venezolanos llegan a Colombia POLITICA SUDAM�RICA VENEZUELA INTERNACIONAL WORLD VISION



MADRID, 24 (EUROPA PRESS)



La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha exhortado este lunes al Gobierno de Trinidad y Tobago a "garantizar el ingreso" a su territorio de venezolanos "que buscan protección internacional", después de conocerse que las autoridades de la isla caribeña devolvieron el pasado 22 de noviembre a un grupo de migrantes, entre ellos 16 menores, quienes se "encontrarían en altamar" y cuyo "paradero se desconoce".



"La CIDH expresa su preocupación por la deportación, el 22 de noviembre, de personas migrantes venezolanas incluyendo 16 menores, algunos no acompañados. Según información pública, estas personas se encontrarían en altamar y se desconoce su paradero", ha escrito el organismo de la Organización de Estados Americanos (OEA) en su cuenta de Twitter.



El juez del Tribunal Supremo de Trinidad y Tobago, Avason Quinlan-Williams, ordenó este domingo a la Fuerza de Defensa del país llevar a cabo las labores de deportación de al menos una docena de adultos y otros 16 menores, quienes habían permanecido bajo custodia desde el pasado martes cuando llegaron a la región de Chatham, a unos 69 kilómetros al sur de Puerto España, la capital del país.



El grupo de personas fueron embarcados de nuevo este domingo en dos naves civiles y escoltados fuera de las aguas de Trinidad y Tobago, según ha informado el diario local 'Guardian', que señala que no habrían regresado a Venezuela y permanecerían en altamar a la espera de que se les permita de nuevo la entrada.



Amparándose en sus resoluciones, la CIDH ha exhortado a Trinidad y Tobago a "garantizar el ingreso al territorio de personas venezolanas que buscan protección internacional por razones humanitarias urgentes, así como a respetar el principio de no devolución".



"Asimismo la CIDH insta a Trinidad y Tobago a observar estrictamente el deber de protección especial de menores migrantes y a considerar su interés superior en todas las decisiones que les afecten", ha conminado en redes sociales.



La oposición venezolana ha denunciado la deportación de estas personas y han pedido a las autoridades trinitenses que actúen "antes de que los refugiados lleguen a Venezuela o desaparezcan en el mar", pues además la ruta que tomaría la embarcación "es utilizada por grupos irregulares que se dedican a la trata y tráfico de personas".



Así lo ha manifestado el representante del líder opositor Juan Guaidó ante la OEA, David Smolansky, quien también ha publicado en Twitter un vídeo con "representantes" de los familiares de los menores deportados a Venezuela, quienes denuncian no saber "en qué parte están", por lo que han solicitado una investigación a las autoridades "para saber su paradero".