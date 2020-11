Trinidad y Tobago justifica deportación de venezolanos

El gobierno de Trinidad y Tobago defendió este martes la deportación de migrantes ilegales de Venezuela, tras denuncias sobre la expulsión de 16 niños por vía marítima.

"No sé si son 14, 10 o 22. Solo me guío por lo que se informó (...). Trinidad y Tobago hizo lo que se suponía que debía hacer de acuerdo con las leyes y se les devolvió", dijo en rueda de prensa el ministro de Seguridad Nacional, Stuart Young, negando tener conocimiento previo del caso. "No estoy seguro de lo que pasó, así que no quiero especular", agregó.

Young denunció prácticas de "trata de personas" en el país en medio de la creciente migración de venezolanos.

El funcionario aseguró que la migración de niños no acompañados por sus padres es una "bandera roja" que alerta sobre ese delito, asegurando que hay investigaciones en curso sobre una red de tráfico humano que opera a lo largo de la costa suroeste de Trinidad y Tobago y el territorio continental de Venezuela.

Los niños fueron deportados el domingo, horas antes de una audiencia judicial en la que se iba a solicitar su permanencia, según la abogada Nafeesa Mohammed, que intentó detener la expulsión, y dirigentes de la oposición venezolana.

La situación provocó la "preocupación" de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) tras denuncias sobre la desaparición de los migrantes.

El gobierno de Nicolás Maduro aún no ha hecho declaraciones.

Los niños, tras haber sido encontrados, fueron devueltos a Trinidad y Tobago por orden de un tribunal, dijo en Twitter el dirigente opositor venezolano David Smolansky, comisionado de la secretaría general de la Organización de Estados Americanos (OEA) para los migrantes de su país.

El político divulgó videos del retorno a territorio trinitense publicados por el medio de comunicación local T&T Newsday.

"Ya llegaron los 16 niños, ahora hay que garantizar su protección e integración", escribió Smolansky.

Young expresó que "cualquier persona que ingrese a Trinidad y Tobago ilegalmente es indeseable" y que por ley puede ser devuelta a su país de origen.

El ministro advirtió que "cualquier ciudadano venezolano registrado para permanecer en Trinidad y Tobago que se dedique a ayudar a otros venezolanos a ingresar ilegalmente al país será deportado".

Young recordó a los periodistas que las fronteras del país han estado cerradas desde el 22 de marzo pasado en respuesta a la pandemia de covid-19.

"Entiendo la emoción y cómo hay gente que intenta manipular la situación; pero nadie puede cambiar la ley para adaptarla a sus sentimientos", dijo.

La ONU estima en más de cinco millones el éxodo de venezolanos desde 2015 por la aguda crisis de su país, unos 24.000 con Trinidad y Tobago como destino.

erc/gma