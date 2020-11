"The 355" se aplaza hasta 2022, la película de espías de Penélope Cruz

En la imagen la actriz, Pen�lope Cruz. EFE/EPA/DAVID SWANSON/Archivo

Los Ángeles (EEUU), 23 nov (EFE).- Los estudios Universal Pictures no estrenarán hasta el 14 de enero de 2022 la película "The 355", una cinta de espionaje internacional protagonizada por Penélope Cruz, Jessica Chastain, Diane Kruger, Lupita Nyong’o y Fan Bingbing.

La pandemia del coronavirus ha obligado a mover el lanzamiento de esta cinta todo un año en su calendario, completamente alterado por el gran número de películas que no han podido estrenarse en cines en el 2020 y aguardan su momento ante una eventual apertura a lo largo de 2021.

Simon Kinberg ("X-Men: Dark Phoenix") es el director de esta cinta que sigue a un grupo de espías internacionales de diferentes países que tratan de detener a un grupo de mercenarios que tienen en su poder una arma ultrasecreta que podría poner en peligro a la humanidad.

Según la sinopsis de esta producción, la agente de la CIA Mace Brown, interpretada por Chastain, deberá unir fuerzas con cuatro mujeres, del Reino Unido, Alemania, Colombia y China.

Kruger interpreta a la agente alemana Marie; Lupita Nyong'o hace de Khadijah, antigua aliada del MI6 y especialista informática; Penélope Cruz se mete en la piel de la psicóloga colombiana Graciela, y Fan Bingbing da vida a la misteriosa Lin Mi Sheng, que rastrea todos y cada uno de sus movimientos.

La publicación del cartel de la película este verano despertó una gran expectación por este proyecto tan internacional.

El título de la cinta, "The 355" es un guiño al apodo de la "Agente 355", un nombre en clave utilizado durante la Revolución estadounidense para referirse a una espía descrita en algunos libros de historia y manuscritos de la época pero cuya identidad exacta se desconoce.

Por el momento no se ha hecho público el presupuesto exacto del rodaje, cuya idea se presentó por primera vez en el mercado del Festival de Cannes en 2018.

El estudio de Hollywood no ofreció ningún motivo por el estreno, aunque todo apunta al panorama provocado por la covid-19, que ya obligó a alterar el final de la grabación este verano en Londres, bajo estrictas medidas sanitarias.