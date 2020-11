Sanguinetti: "Trump parece de las peores republiquetas impugnando elecciones"

El expresidente de Uruguay Julio Sanguinetti habla durante una entrevista con Efe el 20 de noviembre de 2020 en Montevideo (Uruguay). EFE/Ra�l Mart�nez

Montevideo, 24 nov (EFE).- El expresidente de Uruguay Julio María Sanguinetti califica de "populista" al mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, al que compara con líderes "de las peores republiquetas" por su no aceptación de los resultados en las elecciones celebradas el 3 de noviembre en el país norteamericano.

"Trump ha sido un presidente populista, pero no logró alterar la institucionalidad norteamericana, pese a que hoy parezca un presidente de las peores republiquetas de nuestros peores tiempos impugnando elecciones", comenta el que fuera presidente uruguayo en una entrevista concedida a Efe en Montevideo.

Consultado sobre las relaciones entre Latinoamérica y Estados Unidos durante el Gobierno de Trump y de quien será su sucesor en enero, Joe Biden, el que fuera presidente uruguayo en los períodos 1985-1990 y 1995-2000 dice que con el primero "no eran buenas ni malas".

"Eran erráticas. Un lunes eran buenas y un miércoles eran malas o a la inversa. Lo peor que tuvo él en su exterior fue esa imprevisibilidad propia de los líderes populistas, que responden a situaciones del momento, respuestas a una opinión pública, emociones momentáneas, etc.", apunta el exmandatario uruguayo.

De su adversario en las recientes elecciones y próximo presidente de Estados Unidos, comenta que "es un político tradicional", del que hay que esperar "un funcionamiento normal y no otra cosa".

"Latinoamérica y Estados Unidos han tenido una relación histórica de cooperación con una fuerte influencia de Estados Unidos en Centroamérica y norte de Sudamérica, no tanto en el sur, y creo que eso no cambiará. Nos mantendremos dentro de esas líneas", indica.

También se refiere a Estados Unidos para hablar del "fuerte apoyo" que tuvo el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), el uruguayo Luis Almagro, para su elección en mayo de 2015.

"Hay una pequeña paradoja. Él llega propuesto por (el expresidente uruguayo José) Mujica pero amparado por Estados Unidos. Mujica logra que Estados Unidos lo apoye, pese a su posición pro Venezuela. No deja de ser un alumbramiento, algo particular", comenta.

El que fuera ministro de Relaciones Exteriores con Mujica entre 2010 y 2015 ha sido protagonista en Uruguay en los últimos días a raíz de la publicación de un libro titulado "Luis Almagro no pide perdón" (Planeta), en el que reconoce su estrategia para desbancar a Evo Morales en Bolivia o la búsqueda de alianzas con Estados Unidos para ir contra el Gobierno venezolano.

También habla de un posible regreso a Uruguay y un acercamiento al Partido Colorado (PC, centroderecha), uno de los dos históricos de Uruguay y al que pertenece Sanguinetti, quien lo define como "una figura política muy particular".

"Podemos mirar mayores coincidencias con él de las que hayamos podido tener en el pasado", resume Sanguinetti, en alusión a la actual beligerancia de Almagro con Venezuela o Bolivia, pese a su cercanía con esos países siendo canciller del Frente Amplio (izquierda).