San Emeterio, "orgulloso" de renovar con Real Valladolid y "seguir creciendo"

El jugador del Real Valladolid, Fede San Emeterio. EFE/Archivo .

Valladolid, 24 nov (EFE).- El centrocampista del Real Valladolid Fede San Emeterio ha asegurado este martes, en rueda de prensa telemática, que se siente "orgulloso" de haber renovado con el club blanquivioleta y quiere "seguir creciendo y adquiriendo experiencia" en el equipo que le dio la oportunidad de "debutar en Primera".

"Es muy positivo poder continuar aquí, porque me va a permitir progresar, ya que llegué nervioso y con dudas y fue bonito contribuir a que el equipo lograra la permanencia el año pasado, al igual que disfrutar del buen ambiente que hay en el vestuario, e ir mejorando junto al resto de compañeros", ha precisado.

Aunque ha insistido en que se siente "muy a gusto" en Valladolid a título personal, lo que más le llena es "lograr los objetivos colectivos" aportando su trabajo, de ahí que no haya habido dudas para renovar su contrato, por el momento, hasta 2023 porque, además, su familia le apoyaba en esta decisión, lo que también ha sido "fundamental".

San Emeterio vive un momento dulce en el plano deportivo, puesto que ha participado, como titular, en las dos victorias que ha cosechado el Real Valladolid, las cuales les han dado "el plus" que necesitaban e, individualmente, le han hecho sentir "muy contento" de haber aportado en el césped.

Según ha comentado, "los puntos y los resultados fortalecen anímicamente y mejora aun más el buen ambiente del equipo, porque estos triunfos han confirmado lo que se venía haciendo y han reforzado la confianza en el trabajo, que siempre se había mantenido, aunque no llegaban los resultados".

Ahora, la meta es "sumar la tercera victoria consecutiva", este viernes, ante el Levante, en un partido que considera "importante", porque "se juega en casa" y, por ello, tienen "muchas ganas de ganar", puesto que hacerlo supondría "dar un empujón grande al equipo, al superar a un rival directo".

Que se juegue este encuentro un viernes es "indistinto" ya que, "cuando los partidos se juegan antes, bien, porque siempre se quiere competir y, si se juegan más tarde, se pueden analizar mejor y se disfruta más de las victorias" y, en este caso, considera que están preparados y motivados para recibir al Levante.

Sobre los aspectos a corregir, San Emeterio ha señalado que, si bien es cierto que el gol del Granada llegó a balón parado, "se suceden muchas acciones de este tipo y se saben resolver", ya que están siendo "más sólidos en todas las facetas" y están "actuando como un bloque unido".