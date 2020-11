Rusia.- Rusia dice que está dispuesta a seguir con el Tratado de Cielos Abiertos si los demás países lo cumplen

MADRID, 24 (EUROPA PRESS)



El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, ha asegurado este martes que su Gobierno está dispuesto a continuar con el Tratado de Cielos Abiertos siempre y cuando el resto de países firmantes lo cumplan rigurosamente.



"Estamos dispuestos a seguir cooperando en el marco de este importante documento, siempre que las demás partes que quedan cumplan a rajatabla con los requisitos", ha afirmado el jefe de la diplomacia rusa, en declaraciones a la cadena Rossiya 24.



El ministro ruso ha lamentado que Estados Unidos haya decidido abandonar el Tratado de Cielos Abiertos, un acuerdo que ha definido como una "una herramienta para mantener la estabilidad y seguridad internacional".



Lavrov ha dicho que otros países occidentales firmantes del tratado "se dan cuenta de que perder ese acuerdo equivaldría a una pérdida de la seguridad, sobre todo en Europa". Por su parte, el viceministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Riabkov, no ha descartado la posibilidad de que Rusia abandone el pacto tras la salida de EEUU.



"No descarto esta opción. Tampoco descarto otras, incluidas unas decisiones provisionales", ha afirmado. Riabkov ha asegurado que Rusia podría abandonar el acuerdo si el resto de signatarios trasladan a Estados Unidos información recolectada en el marco de los vuelos de observación o si impiden que Rusia realice vuelos sobre las instalaciones militares estadounidenses ubicadas en su territorio.



"Así que sus propias declaraciones de que están preocupados por el destino del tratado deben ir acompañadas de acciones concretas en este ámbito. Todo está en sus manos, no en las nuestras", ha señalado, según informa la agencia de noticias Sputnik.



Firmado en 1992 en Helsinki (Finlandia), el Tratado de Cielos Abiertos permite a los observadores militares de más de 30 países realizar vuelos de vigilancia aérea para obtener imágenes de movimientos de tropas y buques en un vasto territorio que comprende desde la ciudad canadiense de Vancouver hasta el puerto de Vladivostok, en el extremo oriental de Rusia.



El acuerdo está en vigor desde 2002 y Estados Unidos ha culminado esta semana su retirada del pacto, seis meses después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, anunciara su intención de abandonarlo.

