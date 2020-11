Resultados completos y clasificaciones

Fotograf�a de archivo del mariscal de campo de los Seattle Seahawks Russell Wilson (i) que evita una captura del apoyador de los Arizona Cardinals, Markus Golden (d). EFE/EPA/ROY DABNER/Archivo

Houston (EE.UU.), 23 nov (EFE).- Resultados completos de la Semana 11 de la temporada número 101 y clasificaciones de la Liga Nacional de Fútbol (NFL).

Semana 12

Jueves, 19 de noviembre

Seattle Seahawks 28 Arizona Cardinals 21

Domingo, 22 de noviembre

Cleveland Browns 22 Philadelphia Eagles 17

New Orleans Saints 24 Atlanta Falcons 9

Washington 20 Cincinnati Bengals 9

Carolina Panthers 20 Detroit Lions 0

Jacksonville Jaguars 3 Pittsburgh Steelers 27

Baltimore Ravens 24 Tennessee Titans 30

Houston Texans 27 New England Patriots 20

Denver Broncos 20 Miami Dolphins 13

Los Angeles Chargers 34 New York Jets 28

Indianapolis Colts 34 Green Bay Packers 31

Minnesota Vikings 28 Dallas Cowboys 31

Las Vegas Raiders 31 Kansas City Chiefs 35

Lunes, 23 de noviembre

Tampa Bay Buccaneers 24 Los Angeles Rams 27

Descansan: Buffalo Bills, Chicago Bears, New York Giants y San Francisco 49ers.

Semana 12

Jueves, 26 de noviembre

Detroit Lions -- Houston Texans 11:30

Dallas Cowboys -- Washington 3:30

Pittsburgh Steelers -- Baltimore Ravens 7:20

Domingo, 29 de noviembre

Atlanta Falcons -- Las Vegas Raiders 12:00

Buffalo Bills -- Los Angeles Chargers 12:00

Cincinnati Bengals -- New York Giants 12:00

Indianapolis Colts -- Tennessee Titans 12:00

Minnesota Vikings -- Carolina Panthers 12:00

New England Patriots -- Arizona Cardinals 12:00

New York Jets -- Miami Dolphins 12:00

Jacksonville Jaguars -- Cleveland Browns 12:00

Denver Broncos -- New Orleans Saints 3:05

Los Angeles Rams -- San Francisco 49ers 3:05

Tampa Bay Buccaneers -- Kansas City Chiefs 3:25

Green Bay Packers -- Chicago Bears 7:20

Lunes, 30 de noviembre

Philadelphia Eagles -- Seattle Seahawks 7:15

El inicio de los partidos es hora del Este y los equipos de la izquierda juegan como locales.

- Conferencia Americana (AFC)

División Este

-------------

Equipo PG PP PE PF PC Pct.

------ -- -- -- -- -- ----

Buffallo Bills 7 3 0 272 265 .700

Miami Dolphins 6 4 0 264 202 .600

New England Patriots 4 6 0 209 238 .400

New York Jets 0 10 0 149 302 .000

División Norte

--------------

Equipo PG PP PE PF PC Pct.

------ -- -- -- -- -- ----

Pittsburgh Steelers 10 0 0 298 174 1.000

Cleveland Browns 7 3 0 238 261 .700

Baltimore Ravens 6 4 0 268 195 .600

Cincinnati Bengals 2 7 1 213 270 .250

División Sur

------------

Equipo PG PP PE PF PC Pct.

------ -- -- -- -- -- ----

Indianapolis Colts 7 3 0 276 208 .700

Tennessee Titans 7 3 0 279 259 .700

Houston Texans 3 7 0 227 272 .300

Jacksonville Jaguars 1 9 0 202 298 .100

División Oeste

--------------

Equipo PG PP PE PF PC Pct.

------ -- -- -- -- -- ----

Kansas City Chiefs 9 1 0 321 214 .900

Las Vegas Raiders 6 4 0 286 276 .600

Denver Broncos 4 6 0 206 267 .400

Los Ángeles Chargers 3 7 0 260 273 .300

- Conferencia Nacional (NFC)

División Este

-------------

Equipo PG PP PE PF PC Pct.

------ -- -- -- -- -- ----

Philadelphia Eagles 3 6 1 220 254 .350

New York Giants 3 7 0 195 236 .300

Dallas Cowboys 3 7 0 235 318 .300

Washington 3 7 0 200 227 .300

División Norte

--------------

Equipo PG PP PE PF PC Pct.

------ -- -- -- -- -- ----

Green Bay Packers 7 3 0 308 258 .700

Chicago Bears 5 5 0 191 209 .500

Minnesota Vikings 4 6 0 264 278 .400

Detroit Lions 4 6 0 227 287 .400

División Sur

------------

Equipo PG PP PE PF PC Pct.

------ -- -- -- -- -- ----

New Orleans Saints 8 2 0 295 222 .800

Tampa Bay Buccaneers 7 4 0 320 253 .636

Carolina Panthers 4 7 0 253 272 .364

Atlanta Falcons 3 7 0 252 275 .300

División Oeste

-------------

Equipo PG PP PE PF PC Pct.

------ -- -- -- -- -- ----

Los Ángeles Rams 7 3 0 243 192 .700

Seattle Seahawks 7 3 0 318 287 .700

Arizona Cardinals 6 4 0 287 238 .600

San Francisco 49ers 4 6 0 238 234 .400.