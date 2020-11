Récord de muertos en Rusia y Austria; Alemania y Francia planean desescalada

Mosc�. EFE/EPA/SERGEI ILNITSKY

Redacción Internacional, 24 nov (EFE).- Los muertos por covid-19 han alcanzado cifras récord de muertos en países como Rusia, Austria, Bulgaria y Eslovenia, mientras que otros como Francia y Alemania planifican una desescalada que, sin embargo, será más estricta que la de la primera ola para evitar recaídas antes de Navidad.

Mientras, las autoridades rusas informaron de que la vacuna de este país Sputnik V mostró 42 días después de la primera dosis una eficacia de más del 95 %. Según los datos preliminares del segundo análisis, la eficacia de la vacuna rusa después de 28 días es del 91,4 %.

Por su parte, el director para Europa de la OMS, Hans Kluge, subrayó este martes que las restricciones que toma cada país dependen de la situación epidémica en esos territorios, ya que la situación regional puede ser muy diferente. Afirmó que el confinamiento general es la última medida de todas las posibles, que también pueden incluir cierres "locales y sectoriales", y pidió tomar precauciones durante estas Navidades y evitar masificaciones para no poner en peligro la salud, sobre todo, de personas mayores y enfermos crónicos.

RUSIA

En Rusia, la viceprimera ministra Tatiana Gólikova explicó este martes en una reunión con el consejo coordinador del defensor de los derechos humanos que a día de hoy hay 2,14 millones de casos de coronavirus confirmados en el país, lo que supone casi 1.460 por cada 100.000 habitantes. En las últimas 24 horas, Rusia detectó 24.326 nuevos casos de covid-19 en sus 85 regiones y 491 fallecimientos por la enfermedad, una cifra récord desde el inicio de la pandemia en marzo pasado.

A nivel nacional, el 78,2 % de las camas hospitalarias están ocupadas actualmente por pacientes con covid-19, dijo Gólikova.

El Gobierno ruso ha evitado hasta ahora volver a implantar restricciones a nivel nacional para frenar la pandemia como hiciera durante la primera ola, y ha dejado en manos de las regiones decidir qué medidas tomar en función de la evolución de la situación en sus respectivos territorios. Rusia se prepara mientras para vacunar a partir del próximo año a la población de manera masiva, según Gólikova, si bien la vacunación será voluntaria acorde a la legislación rusa. Se empezará, como en otros países, por los grupos de riesgo, los trabajadores sanitarios y pedagógicos.

AUSTRIA

Austria ha registrado 118 muertes por la covid-19 en las últimas 24 horas, un nuevo récord diario, el mismo día en que las autoridades sanitarias del país han anunciado que la campaña de vacunación contra la enfermedad comenzará el próximo enero.

El ministro de Sanidad austríaco, Rudolf Anschober, ha confirmado durante una rueda de prensa que la vacuna se administrará primero a los mayores de 65 años y al personal de las residencias de mayores, y que tendrán también prioridad los grupos de riesgo y los trabajadores sanitarios. La población general podrá empezar a recibir la vacuna a partir de marzo, con el objetivo de conseguir una tasa de vacunación por encima del 50 %.

Aparte de las 118 muertes, en las últimas 24 horas se han registrado 4.377 nuevos contagios (1.600 menos que el martes pasado).

BULGARIA

Bulgaria ha contabilizado 189 muertos por la covid-19 en las últimas 24 horas, la cifra récord de fallecimientos desde que estalló la pandemia y ante la que el Gobierno estudia aprobar mañana el cierre del comercio y de los colegios. Bulgaria es el tercer país de la Unión Europea por número acumulado de fallecidos en las dos últimas semanas por cada 100.000 habitantes, pese a que la incidencia oficial de contagios según ese parámetro coloca al país sólo en el puesto once.

En las últimas 24 horas se han contabilizado 3.146 contagios nuevos, una cifra parecida a la de los últimos diez días y lejos del máximo de 4.824 alcanzado el 18 de noviembre. El Gobierno anunció ayer que está preparando una serie de medidas para reducir los contagios y dar un respiro al sistema y los profesionales sanitarios, cerca del colapso. Serán para el cierre del comercio no esencial, de toda la gastronomía y la educación a distancia desde las guarderías a la Universidad.

ESLOVENIA

Eslovenia, un país con dos millones de habitantes, ha registrado 59 fallecimientos por covid en las últimas 24 horas, un récord desde el comienzo de la pandemia, según los datos oficiales del Gobierno publicados este martes. En las últimas 24 horas se registraron 1.302 nuevos contagiados de covid, 1.299 pacientes hospitalizados, de ellos 204 en cuidados intensivos. Desde su primer brote, la pandemia ha causado 1.156 muertes en Eslovenia.

El país, donde desde el pasado día 20 está en vigor un toque de queda nocturno, el confinamiento en los municipios de residencia, la educación a distancia y la gastronomía cerrada, cuenta con una incidencia de 970 contagiados por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días.

ALEMANIA

Los jefe de Gobierno de los "Länder" alemanes han acordado normas especiales para Navidad y Año Nuevo que contemplan la posibilidad de reuniones con hasta diez personas de diferentes hogares, con niños menores de 14 años excluidos de este cálculo, según informan los medios locales. Los primeros ministros regionales se reúnen mañana miércoles con la canciller Angela Merkel para presentarle sus propuestas y están de acuerdo en prolongar el actual parón parcial de la vida pública hasta el 20 de diciembre.

Su objetivo es mantener ahora las restricciones para poder relajarlas entre el 23 de diciembre y el 1 de enero, durante las festividades de Navidad y Año Nuevo. Para ello, proponen además que los ciudadanos guarden antes de las fiestas una cuarentena voluntaria de varios días, que podría apoyarse, además, avanzando el inicio de las vacaciones escolares, señalan los jefes de Gobierno regionales en su borrador de acuerdo.

Las autoridades sanitarias alemanas contabilizaron 13.554 nuevos contagios con covid-19 en las últimas 24 horas, unos mil menos que hace una semana, casi 2.700 más que ayer, pero lejos del nuevo máximo de 23.648 casos del viernes. En el conjunto de Alemania, la incidencia acumulada en los últimos siete días se sitúa en 141,8 casos por cada 100.000 habitantes.

FRANCIA

El presidente francés, Emmanuel Macron, desvelará en la noche de este martes las pautas para que el país salga del segundo confinamiento, instaurado el pasado 30 de octubre, en una desescalada que será más estricta que la primera, y avanzará cuál será la estrategia de vacunación. Se espera que en su declaración avance medidas como la reapertura de los comercios desde este mismo fin de semana o en torno al próximo 1 de diciembre.

Fuentes cercanas al Ejecutivo citadas en la prensa gala hablan además de una flexibilización de las restricciones impuestas a la población en tres fases, en función de la evolución sanitaria: la primera el 1 de diciembre, después antes de las vacaciones navideñas y una tercera fase a comienzos de 2021. Menos esperanza tienen en cambio los trabajadores de la restauración, pues lo más probable es que bares y restaurantes sigan cerrados. La misma suerte podrían correr las salas deportivas y gimnasios, aunque sí que se podrían retomar ciertas actividades al aire libre, especialmente en el caso de los niños.

Este lunes Francia registró 4.452 casos confirmados de coronavirus, una de las cifras más bajas desde que se instauró el confinamiento a finales de octubre. En el último día 501 personas murieron en hospitales, con lo que el total de víctimas mortales asciende a 49.232.

PORTUGAL

Portugal comienza hoy un estado de emergencia más restrictivo (el nivel de alerta más elevado) que se extenderá hasta el 8 de diciembre para controlar la expansión de la covid-19 y aliviar la presión hospitalaria en todo el país. Desde hoy, además de la obligatoriedad de llevar la mascarilla puesta en la vía pública, también lo es en los centros de trabajo, salvo que se cumpla la distancia mínima o el empleado trabaje en solitario.

El toque de queda para todas las comarcas (65) con más de 240 casos por cada 100.000 habitantes se mantiene de 23.00 a 5.00 horas en días de diario y de 13.00 a 5.00 horas los fines de semana. Sin embargo, entre el 27 de noviembre y el 2 de diciembre y del 5 al 9 de diciembre, el toque de queda será el mismo en todo el país y se aplicará entre las 23.00 y las 5.00 horas del día siguiente. En cualquier comarca con más de 240 positivos, los establecimientos comerciales tienen que cerrar a las 22.00 horas y los centros culturales a las 22.30 horas.

Portugal alcanzó ayer nuevos máximos tanto de ingresados en planta, 3.241, como en cuidados intensivos, 498, y desde que comenzó la pandemia suma 264.802 positivos. En el cómputo global ya han fallecido desde marzo por covid 3.971 personas.

R.UNIDO

Los viajeros que lleguen a Inglaterra a partir del 15 de diciembre podrán reducir la cuarentena obligatoria de catorce días si dan negativo en una prueba de covid-19 que podrán hacerse cinco días después de su entrada, ha anunciado este martes el ministro británico de Transporte, Grant Shapps. Los interesados deberán completar un formulario sanitario y podrán reservar de una lista de proveedores autorizados ese test, que costearán de su bolsillo.

Quienes lleguen a Escocia, Gales e Irlanda del Norte, que tienen sus propias competencias, de lugares no exentos de cuarentena deberán cumplir con los catorce días de aislamiento.

El ministro de Sanidad, Matt Hancock, apunta en la misma nota que la obligación de costear el propio test, que en el Reino Unido valen entre 65 y 120 libras (de 73 a 135 euros) aproximadamente, es para proteger la capacidad del sistema sanitario público, que solo se ocupa de personas con síntomas o sus allegados. Según Shapps, la posibilidad de hacerse un test para reducir el periodo de cuarentena dará "confianza a la hora de hacer reservas" y "apoyará el sector de viajes".