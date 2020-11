Récord de muertos en Bulgaria, que preparara el cierre de escuelas y tiendas

Sofia (Bulgaria). EFE/EPA/VASSIL DONEV/Archivo

Sofía, 24 nov (EFE).- Bulgaria ha contabilizado 189 muertos por la covid-19 en las últimas 24 horas, la cifra récord de fallecimientos desde que estalló la pandemia y ante la que el Gobierno estudia aprobar mañana el cierre del comercio y de los colegios.

Bulgaria es el tercer país de la Unión Europea por número acumulado de fallecidos en las dos últimas semanas por cada 100.000 habitantes, pese a que la incidencia oficial de contagios según ese parámetro coloca al país sólo en el puesto once.

En las últimas 24 horas se han contabilizado 3.146 contagios nuevos, una cifra parecida a la de los últimos diez días y lejos del máximo de 4.824 alcanzado el 18 de noviembre.

El Gobierno anunció ayer que está preparando una serie de medidas para reducir los contagios y dar un respiro al sistema y los profesionales sanitarios, cerca del colapso.

"Imponemos un confinamiento y así cada persona se convertirá en héroe desde su casa", declaró ayer el ministro de Sanidad, Kostadin Anguelov.

Sin embargo, entre las medidas adelantadas por el ministro, y que se debatirán probablemente mañana en el Consejo de Ministros, no se prevén restricciones al movimiento, pero sí el cierre del comercio no esencial, de toda la gastronomía y la educación a distancia desde las guarderías a la Universidad.

Si las medidas surgen efecto, adelantó el ministro, podrían empezar a relajarse entorno a la Navidad.