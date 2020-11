RDCongo.- El Gobierno alerta del deterioro de la salud del exjefe de Gabinete de Tshisekedi, condenado por corrupción

MADRID, 24 (EUROPA PRESS)



El Gobierno de República Democrática del Congo (RDC) ha alertado este martes del deterioro del estado de salud de Vital Kamerhe, antiguo jefe de gabinete del presidente de República Democrática del Congo, Felix Tshisekedi, condenado en junio a 20 años de cárcel por corrupción.



El viceministro de Justicia, Bernard Takaishe, quien se ha reunido durante la jornada con Kamerhe en un hospital de la capital, Kinshasa, en el que se encuentra ingresado, ha indicado que el presidente de la Unión para la Nación Congoleña (UNC) podría ser trasladado al extranjero.



"El director de la prisión me ha trasladado que la situación de Kamerhe es preocupante, lo que ha llamado mucho nuestra atención. Era necesario venir a ver si la información era correcta", ha dicho Takaishe, según ha informado el portal congoleño de noticias Actualité.



Así, ha confirmado que Kamerhe "no está en una situación muy cómoda" y ha recalcado que "está gravemente enfermo". "Eso requiere que pueda tener la atención adecuada para que su situación mejore, ya que de lo contrario existe el riesgo de que ocurra una catástrofe", ha alertado.



Takaishe ha manifestado que las autoridades van a "estudiar" la situación para adoptar una decisión sobre la situación de Kamerhe y ha incidido en que "si existe la necesidad de una evacuación (al extranjero), no se dudará a la hora de hacerlo, dado su estado de salud".



Kamerhe, que ha rechazado los cargos contra él, fue imputado en un caso relativo al Programa Cien Días, impulsado por Tshisekedi y que destinó más de 300 millones de dólares (más de 276 millones de euros) a obras de infraestructura y vivienda social. Desde su sentencia, los tribunales han rechazado sus peticiones de liberación condicional.



El juicio estuvo además marcado por la muerte del juez encargado del mismo, tras lo que el Gobierno ha abierto una investigación por presunto asesinato tras indicar que Raphael Yanyi Obungu habría sido agredido. Sin embargo, la familia ha rechazado la versión del Ejecutivo y ha indicado que no puede descartarse que fuera envenenado debido a los síntomas repentinos que sufrió el juez minutos antes de su fallecimiento.



Kamerhe, un destacado líder opositor al igual que Tshisekedi, fue nombrado como su jefe de Gabinete después de respaldar su candidatura en los comicios de 2018, en los que el también opositor Martin Fayulu denunció fraude.

Te Recomendamos