Ramón Calderón huye de la prensa entre rumores de una inminente demanda a Kiko Rivera

28/03/2017 Ram�n Calder�n, en una imagen de archivo EUROPA ESPA�A SOCIEDAD



MADRID, 24 (CHANCE)



Las declaraciones de Kiko Rivera durante el especial de "Cantora: La herencia envenenada" llamando a Ramón Calderón "sinvergüenza" y asegurando que el abogado - encargado de velar en nombre del Dj, por aquel entonces tan sólo un niño, de que se cumpliesen los deseos de Paquirri con respecto a su parte de la herencia - había formado parte de una "trama" creada por su madre, Isabel Pantoja, podría tener consecuencias legales para el músico.



Y es que, según afirman fuentes cercanas al abogado, Ramón Calderón podría demandar a Kiko por injurias y derecho al honor si el hijo de la tonadillera no se retracta públicamente después de las declaraciones en las que el Dj le acusó de hechos que, sino delictivos, sí son por lo menos oscuros moralmente hablando.



El expresidente del Real Madrid, sin embargo, prefiere no pronunciarse al respecto. Después de entrar telefónicamente en "El programa de Ana Rosa" hace unas semanas para afirmar que todo se había realizado correctamente a la hora del reparto de la herencia de Paquirri, el abogado se ha alejado del foco mediático, manteniéndose en un discreto segundo plano.



Tal es su "animadversión" a los medios de comunicación en estos momentos que, sin dudarlo, Ramón Calderón ha huido, literalmente, de su lugar de trabajo cuando ha visto a los reporteros esperándole a las puertas. El abogado, que acudía a su despacho - al que no va desde que saltó todo este escándalo de la herencia de Paquirri - ha pasado de largo con su coche para evitar así confirmar si es cierto que va a demandar a Kiko Rivera.