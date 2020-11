Portaltic.-Xbox lanzará una aplicación para jugar desde televisores en el próximo año

24/11/2020 App de Xbox. POLITICA INVESTIGACI�N Y TECNOLOG�A XBOX



MADRID, 24 (Portaltic/EP)



Xbox, la unidad de videojuegos de Microsoft, ha anunciado sus planes para lanzar una aplicación de Xbox para televisores inteligentes que permita jugar a videojuegos, y que la empresa espera que esté disponible en el próximo año.



Así lo ha asegurado el responsable de Xbox, Phil Spencer, en una entrevista concedida al medio The Verge, preguntado sobre si será posible ver convertida la consola Xbox en una aplicación para televisores.



"Creo que vamos a ver eso en los próximos 12 meses", ha asegurado Spencer, que ha afirmado también que cree que "nada va a parar" a Xbox a la hora de lograr una aplicación para smart TVs.



El pasado mes de octubre, Spencer ya había apuntado a que Xbox estaba preparando un nuevo dispositivo de 'hardware' complementario a sus suscripciones Xbox Game Pass que permitirá jugar a videojuegos en 'streaming' directamente desde el televisor.



Asimismo, y a pesar de los esfuerzos de Xbox al desarrollar su servicio de videojuegos en 'streaming' xCloud (incorporado en Xbox Game Pass Ultimate), Spencer ha asegurado que la compañía no planea abandonar el mercado de las consolas.



"No creo que (Xbox Series X y S) vayan a ser los últimos 'harware' que lancemos", ha concluido el ejecutivo estadounidense.