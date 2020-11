Portaltic.-Lara Croft volverá a los móviles en 2021 con el juego Tomb Raider Reloaded

24/11/2020 Tomb Raider Reloaded POLITICA INVESTIGACI�N Y TECNOLOG�A SQUARE ENIX/YOUTUBE



MADRID, 24 (Portaltic/EP)



El estudio japonés de videojuegos Square Enix ha anunciado que lanzará en 2021 Tomb Raider Reloaded, un juego de acción arcade gratuito para teléfonos móviles protagonizado por la famosa cazatesoros.



Square Enix London Mobile será el encargado de publicar Tomb Raider Reloaded, mientras la compañía canadiense Emerald City Games se encargará del desarrollo del juego.



Hasta el momento el estudio tan solo ha publicado a través de sus redes sociales un vídeo en el que muestra un breve avance del juego y en el que anuncia que el título se lanzará en 2021. Se tratará de un arcade de acción, gratuito, para 'smartphones'.



En 2015 Square Enix Montreal lanzó el juego Lara Croft Go y el último videojuego en el que apareció la protagonista de Tomb Raider fue en 2018 en el título desarrollado por Eidos-Montreal, Shadow of The Tomb Raider.