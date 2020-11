Portaltic.-Gmail añade un panel lateral con contactos de Google para las cuentas de Workspace

24/11/2020 Panel lateral de contactos en Gmail. Google ha a�adido un panel lateral en Gmail para las cuentas de Workspace, la herramienta que incluye todas las aplicaciones de productividad de la compa��a, en el que los usuarios podr�n ver informaci�n adicional sobre sus contactos. POLITICA INVESTIGACI�N Y TECNOLOG�A GOOGLE OFICIAL



MADRID, 24 (Portaltic/EP)



Google ha añadido un panel lateral en Gmail para las cuentas de Workspace, la herramienta que incluye todas las aplicaciones de productividad de la compañía, en el que los usuarios podrán ver información adicional sobre sus contactos.



Ahora, los usuarios del servicio de correo electrónico Gmail pueden ver información sobre sus contactos al pasar el cursor sobre el nombre de una persona.



La nueva función amplía esta información y los usuarios pueden ver en el panel lateral información adicional sobre sus contactos, como el número de teléfono, la dirección de correo electrónico, la ubicación y si el usuario ha recibido anteriormente correos electrónicos suyos, entre otras cosas.



Asimismo, los usuarios pueden añadir personas a sus contactos y enviarles un mensaje o un correo electrónico, según ha informado Google en su blog.



El principal objetivo de este panel lateral con contactos de Google es facilitar "la colaboración y la conexión con las partes interesadas clave".



Esta nueva función está disponible para usuarios de Google Workspace Essentials, Business Starter, Business Standard, Business Plus, Enterprise Essentials, Enterprise Standard y Enterprise Plus, así como para G Suite Basic, Business, Education, Enterprise for Education y organizaciones sin fines de lucro. También está disponible para usuarios con cuentas personales de Google.