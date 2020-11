"Novia del EI" debería poder volver para reclamar su nacionalidad británica, afirma su abogado

El abogado de Shamima Begum, conocida como la "novia del EI" por haberse unido a ese grupo yihadista con 15 años, afirmó el martes que esta debería poder volver al Reino Unido para intentar recuperar la ciudadanía británica de la que fue despojada.

Begum, que ahora tiene 21 años, se marchó a Siria en 2015 con dos compañeras de clase siendo adolescente.

Se encuentra actualmente detenida en un campo para miembros del EI gestionado por los kurdos en Siria, país donde se casó con un yihadista holandés ocho años mayor que ella.

Las autoridades británicas le quitaron la nacionalidad en febrero de 2019, pero ella quiere volver al Reino Unido para solicitar su recuperación y sus abogados sostienen que su caso debe ser examinado en su presencia.

"No se puede suponer (...) que porque Begum fue a Siria y hay pruebas de su alineamiento con la organización Estado Islámico ahora representa una amenaza permanente", defendió su abogado, David Pannick, en el segundo y último día de vistas ante la Corte Suprema de Londres.

La partida de las tres muchachas a Siria hace cinco años había conmocionado al Reino Unido.

Begum volvió a dar de que hablar cuando en 2019 concedió una impactante entrevista al diario The Times en su campo de internamiento en la que afirmó que no se arrepentía de nada, asegurando que había llevado una vida "normal" en Siria y no se había sentido "en absoluto perturbada" por la visión de una cabeza cortada en un cubo de basura.

Las autoridades británicas alegaron motivos de seguridad para quitarle el pasaporte y afirmaron que la joven tenía derecho a solicitar otro pasaporte por ser de origen bangladesí. Sin embargo, Bangladés afirmó que la mujer nunca solicitó la ciudadanía y se negó a aceptarla.

El lunes el abogado del ministerio del Interior, James Eadie, aseguró que su regreso al Reino Unido presentaría "una amenaza a la seguridad nacional".

Pero Pannick defendió que las evaluaciones en materia de seguridad no concluyeron que su retorno representase un riesgo "ingestionable".

jj-acc/mb