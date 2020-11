México.- La ministra de Desarrollo Social de la Administración Peña Nieto cede y dice que colaborará con la Fiscalía

MADRID, 24 (EUROPA PRESS)



Rosario Robles, exministra de Desarrollo Social del Gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto, ha cedido ante la presión ejercida desde la Fiscalía y ha decidido colaborar en un intento de lograr su puesta en libertad o rebajar la sentencia dictada en su contra por corrupción.



La exministra solicitará así acogerse a un "criterio de oportunidad" y demostrar que fue el exdiputado de Nueva Alianza Emilio Zebadúa, entre otros, la figura detrás de la malversación de fondos registrada durante la anterior Administración.



Robles ha tomado la decisión dado que la Fiscalía ha dado un paso adelante en la acusación en su contra por crimen organizado y realizar operaciones con recursos de "procedencia ilícita", según informaciones del diario 'Milenio'.



La exministra ha cambiado de opinión en la última semana y después de asegurar que no "cedería al chantaje" de la Fiscalía ni abriría "la puerta con la mentira y la falta de delación disfrazada de testigo colaborador".



En una misiva, dijo tener información "confiable (de fuentes de la Fiscalía)" sobre presuntas ofertas de "impunidad" a cambio de testimonios que "encajen" con lo que los fiscales necesitan. "Su teoría, sus hipótesis, nada tienen que ver con la verdad. Yo no mentiré para obtener mi libertad. No quiero salir por la puerta de atrás", afirmó el 26 de octubre.



Robles ha sido acusada de desviar 5.000 millones de pesos de fondos públicos y se encuentra detenida en la cárcel femenina de Santa Martha Acatitla desde agosto de 2019.



Su abogado, Epigmenio Mendieta, ha lamentado que su cliente se ha quedado sola. "Su preocupación ha sido no imputar a terceras personas, pero esas personas con las que ha sido solidaria no han tenido la misma calidad para con ella", ha aseverado.



En este sentido, ha explicado que ahora ha tomado la decisión de colaborar con la investigación y "describir cómo se tomaron las decisiones y finalmente quiénes fueron las personas que realizaron operaciones de dispersión de recursos".

