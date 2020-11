Los llamamientos a un alto el fuego en Afganistán resuenan en la conferencia de donantes

Ginebra. EFE/EPA/VALENTIN FLAURAUD

Ginebra, 24 nov (EFE).- Los llamamientos a un alto el fuego en Afganistán resonaron hoy en la conferencia de donantes para este país, al que la comunidad internacional prometió seguir apoyando en su reconstrucción y esfuerzos de paz después de cuatro décadas de conflictos.

Los países, sin embargo, no están extendiendo un "cheque en blanco" a Afganistán, ya que la ayuda financiera que le prometen estará condicionada, en muchos casos, a que demuestre progresos en la lucha contra la corrupción, y el respeto del Estado de derecho y de los derechos de mujeres, niños y minorías.

Es uno de los principios tratados en la gran conferencia de donantes para Afganistán se desarrolla hoy en Ginebra, mitad presencial y mitad virtual, que tiene el objetivo de asegurar la ayuda internacional para este país durante los próximos cuatro años.

Se entiende que después de ese plazo el país habrá alcanzado la autosuficiencia.

Esta conferencia, en la que participan 70 países y 30 organizaciones internacionales, coincide con las conversaciones de paz que mantienen en Doha delegaciones del Gobierno afgano y de los talibanes.

Estas avanzan con dificultad desde septiembre y se les considera la mayor oportunidad de pacificación del país en una generación.

A pesar de este proceso, la nación sufre desde el pasado febrero de una violencia creciente, con atentados persistentes, muerte de civiles y el surgimiento del grupo terrorista Estado Islámico como responsable de varios ataques.

"Apoyamos el llamamiento de la ONU para que se declare un cese el fuego inmediato y en todo el país. Un cese el fuego no debe ser el resultado de negociaciones de paz, sino acompañar este proceso desde hoy", dijo el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, en la conferencia de donantes.

El representante europeo recordó que, conforme a lo ha señalado por el Consejo de Seguridad de la ONU, "cualquier intento de restaurar un emirato islámico tendría un impacto en el compromiso político y financiero" con Afganistán.

Conectado virtualmente desde Kabul, el presidente de Afganistán, Ashraf Ghani, dijo que el país ha hecho múltiples sacrificios para llegar a una negociación con los talibanes, incluida la liberación de miles de milicianos, "algunos de los cuales eran responsables de crímenes contra la humanidad".

"A pesar del sufrimiento, seré muy claro: Nuestro compromiso en las negociaciones con los talibanes se mantiene firme y repetimos los llamamientos a un alto al fuego inmediato", señaló.

Ghani presentó los grandes desafíos sociales que Afganistán tendrá que superar si quiere gozar de una paz duradera, en particular la de dar esperanza de futuro a una población muy joven.

Dos terceras partes de la población afgana tiene menos de 30 años y 400.000 jóvenes salen cada año al mercado laboral.

El país ha logrado ciertos progresos sociales, pero el presidente recordó que la pandemia de covid-19 está agravando la pobreza, como también lo están haciendo la inseguridad y el cambio climático, causante de múltiples desastres naturales.

Afganistán afronta el reto adicional que supone la próxima retirada de 2.000 soldados estadounidenses, lo que dejará las fuerzas internacionales presentes en Afganistán en menos de 10.000, frente a los 150.000 efectivos con los que contaba en 2011.

Según Ghani, su gobierno está desarrollando el 96 % de sus operaciones militares de forma independiente.

En la primera parte de la conferencia, numerosos países ofrecieron distintas cantidades de apoyo financiero para 2021 y dijeron que sus contribuciones de los tres años siguientes dependerán de los avances en Afganistán.

La Unión Europea, no obstante, optó por un compromiso cuatrienal, que se elevará a 1.200 millones de euros, lo mismo que aportó a Afganistán en los últimos cuatro años.

Un mensaje virtual del jefe de la diplomacia de EEUU, Mike Pompeo, había sido anunciado por los organizadores, pero la lista más reciente de oradores no lo incluía.

Al término de la conferencia, esta tarde, el Gobierno afgano y la ONU anunciarán el resultado de la misma y el monto total recaudado.

Isabel Saco