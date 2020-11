Los "Länder" alemanes acuerda normas especiales para Navidad, según medios locales

Una calle de Berl�n con iluminaci�n navide�a. EFE/EPA/CLEMENS BILAN

Berlín, 24 nov (EFE).- Los jefe de Gobierno de los "Länder" alemanes han acordado normas especiales para Navidad y Año Nuevo que contemplan la posibilidad de reuniones con hasta diez personas de diferentes hogares, con niños menores de 14 años excluidos de este cálculo, según informan los medios locales.

Los primer ministros regionales, que mañana miércoles se reúnen con la canciller alemana, Angela Merkel, para presentarle sus propuestas en relación a posibles medidas adicionales para lograr una rebaja consolidada de los nuevos contagios, están de acuerdo en prolongar el actual parón parcial de la vida pública hasta el 20 de diciembre.

Su objetivo es mantener ahora las restricciones para poder relajarlas entre el 23 de diciembre y el 1 de enero, durante las festividades de Navidad y Año Nuevo.

Para ello, proponen además que los ciudadanos guarden antes de las fiestas una cuarentena voluntaria de varios días, que podría apoyarse, además, avanzando el inicio de las vacaciones escolares, señalan los jefes de Gobierno regionales en su borrador de acuerdo.

Piden también a los empleadores estudiar la posibilidad de cerrar sus empresas entre el 21 de diciembre y el 3 de enero por vacaciones o bien ofrecer la modalidad de teletrabajo.

En lo que respecta al uso de petardos en la última noche del año, los poderes regionales consensuaron una prohibición parcial, y recaerá en las autoridades locales determinar qué calles y plazas se verán afectadas.

Este punto fue de los más controvertidos, ya que los jefes de Gobierno socialdemócratas abogaron por una prohibición total, sobre todo para no colapsar el sistema sanitario, no sobrecargar a bomberos y policía y evitar aglomeraciones.

Los cristianodemócratas, por su parte, se pronunciaron en contra de prohibir de manera generalizada la venta y uso de pirotecnia -menos en lugares concurridos- y prefieren apelar a la población.

MÁS DE 290.000 CASOS ACTIVOS

Las autoridades sanitarias alemanas contabilizaron 13.554 nuevos contagios con covid-19 en las últimas 24 horas, unas mil menos que hace una semana, casi 2.700 más que ayer, pero lejos del nuevo máximo de 23.648 casos del viernes.

A principios de semana, no obstante, las cifras acostumbran a ser menores, debido a que en fin de semana los laboratorios realizan menos test.

Según datos del Instituto Robert Koch (RKI) actualizados la medianoche del lunes, el número de positivos desde que se dio a conocer el primer contagio en el país a finales de enero asciende a 942.687, con 14.361 víctimas mortales, 249 más en un día.

El RKI estima que alrededor de 636.700 se han recuperado de la enfermedad y que en la actualidad hay unos 291.600 casos activos.

En el conjunto de Alemania, la incidencia acumulada en los últimos siete días se sitúa en 141,8 casos por cada 100.000 habitantes.

El número de pacientes con covid-19 en las unidades de cuidados intensivos ascendía el lunes a 3.742, de los cuales 2.161 -el 57 %- reciben respiración asistida, según datos de la Asociación Interdisciplinar Alemana de Cuidados Intensivos y Medicina de Urgencia (DIVI).

Actualmente, 21.333 camas en cuidados intensivos se encuentran ocupadas y 6.616 están libres; el principal problema, no obstante, es la falta de personal.

El factor de reproducción (R) que toma en consideración las infecciones en un intervalo de siete días respecto a los siete anteriores, y que refleja la evolución de contagios de hace 8 a 16 días, se sitúa en 0,97, lo que implica que cada cien infectados contagian de media a otras 97 personas.