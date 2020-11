Leo Ruiz: Quiero ser otro de los grandes delanteros que ha dado Colombia

Leonardo Acevedo Ruiz (Medell�n, 1996) acumula ya m�s de dos meses en Logro�o, en donde poco a poco se asienta en la liga de mayor categor�a en la que ha jugado hasta ahora, la Segunda espa�ola. EFE/ Abel Alonso

Logroño, 24 nov (EFE).- Leonardo Acevedo Ruiz (Medellín, 1996) acumula ya más de dos meses en Logroño, en donde poco a poco se asienta en la liga de mayor categoría en la que ha jugado hasta ahora, la Segunda española, y da un paso más en su carrera para llegar a ser "otro de los grandes delanteros que ha dado Colombia", como Falcao, Jackson o Bacca.

Esos son los "espejos" en los que se fija desde que, a los 18 años, Leo Ruiz salió del Atlético Nacional rumbo a Oporto, según ha explicado este jugador de la Unión Deportiva Logroñés en una entrevista con Efe en la capital riojana.

A los 18 años recibió la propuesta de fichar por un club importante de Europa, el Oporto, para su cantera y, aunque era consciente de la distancia que le iba a separar de su familia, que "es lo que más echo de menos", decidió que "debía hacer ese sacrificio para sacar lo mejor de mi talento", ha añadido.

"Poco a poco las cosas van saliendo y pienso que hice bien en tomar esa decisión difícil", asume el delantero colombiano, que en este tiempo ha pasado por las canteras de dos de los mejores equipos de Portugal, el Oporto y el Sporting; ha jugado en la máxima categoría lusa con el Boavista; tuvo un breve paso por la liga ucraniana y el año pasado marcó 10 goles en 16 encuentros en la Segunda portuguesa.

Su "pase" pertenece todavía al Sporting de Portugal, en el que este verano tenía una situación difícil porque se veía con "pocas opciones de tener muchos minutos", con lo que aceptaba volver a ser cedido porque "a mi edad es importante jugar con continuidad y dejarte ver".

Eso le animó a aceptar la opción de la UD Logroñés "un club que se interesó por mí, demostraron que me querían y eso fue muy importante. Me dio buenas sensaciones".

No le importó, recalca, ir a un equipo recién ascendido a Segunda porque "esta competición es una de las mejores del mundo, está por encima de muchas primeras".

"Aquí cada detalle cuenta, hay agresividad y tienes que ser muy completo y eso es algo perfecto para mí, para avanzar en mi carrera", detalla el colombiano.

Ha anotado ya cuatro goles y ha contribuido a la marcha de un Logroñés que es la sensación de la Liga SmartBank, tras conseguir cinco victorias consecutivas.

Pero él, como todos sus compañeros, trata de tener los pies en el suelo y ser consciente de que "lo que importa es mejorar cada día, solamente eso".

"Todos tenemos claro que el objetivo es mantenernos. Cuando se cumpla, ya veremos que más se puede hacer", aunque reconoce que "nunca es fácil lograr algo como lo que ya hemos conseguido".

Esperaba, admite, la exigencia que tiene la Segunda, pero lo que más le ha sorprendido es lo que le ha obligado a mejorar en defensa, algo en lo que no le han pedido tanto en otros equipos.

"Aquí el delantero es el primer defensa del equipo y, aunque no lo haya hecho tanto, me siento bien con esa idea", ya que "está claro que el talento arriba puede marcar diferencias, que si tienes una ocasión hay que aprovecharla", pero "siempre desde el trabajo con el resto del equipo".

Además, acostumbrarse a ese papel puede ayudarle a triunfar en Europa, que es lo que quiere desde que dejó su país, y, para eso, "sé que me tengo que acostumbrar a este fútbol, en el que no te dejan respirar, hay que pensar muy rápido".

"Creo que poco a poco progreso y, por eso, voy a trabajar fuerte para llegar a lo que quiero, que es ser uno de los grandes delanteros que ha dado Colombia, como Falcao, Jackson o Bacca", afirma Leo Ruiz, en alusión a jugadores de su país que han llegado a la élite europea en su puesto.

"Es algo que tengo en la cabeza y lo voy a cumplir", concluye el delantero colombiano del Logroñés.

