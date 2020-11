La fecha 11 del Apertura hondureño es reprogramada para el miércoles y jueves

Fotograf�a de archivo donde el delantero argentino Bruno Volpi (i) de Marath�n celebra tras anotar contra Real Espa�a. EFE/Jose Valle/Archivo

Tegucigalpa, 24 nov (EFE).- La undécima jornada del torneo hondureño Apertura ha sido reprogramada este martes para el miércoles y jueves, y quedan pendientes la duodécima y la sexta, aunque ya se jugó la decimotercera.

Causantes de la alteración del calendario del torneo han sido la pandemia de covid-19 y la tormenta tropical Eta, en la primera semana de noviembre que, junto con Iota, una semana después, dejaron torrenciales lluvias que causaron severos daños en casi todo el país.

La fecha 11 se iniciará con el juego entre Real Sociedad del grupo B, y Platense, del A, que están urgidos de triunfos para escalar a mejores posiciones.

El Real Sociedad, que jugará de local, es quinto en su grupo con cinco puntos, saldo de un triunfo, dos empates y cinco derrotas en diez fechas disputadas.

El Platense, por su parte, ocupa la cuarta casilla en su grupo con diez enteros, cosechados en dos victorias, cuatro empates y cuatro derrotas.

El Universidad Pedagógica, tercero del grupo B, con 11 puntos, será anfitrión del Marathón, del A, que está situado en la segunda casilla con 17.

Los universitarios, que aunque ganen se mantendrán en el tercer lugar, buscarán afanados el triunfo para que no les alcance su escolta más cercano, el Real de Minas, ante una eventual victoria contra el Real España.

En tanto que el Marathón, apostará por ganar y que pierda el Vida, para desplazarlo del primer lugar, en el que está situado con 18 puntos.

El Real España, que ocupa la tercera posición del grupo A con 12 enteros, buscará salir airoso ante el Real de Minas, que saldrá resuelto a darle alcance.

El sorprendente Vida no la tendrá fácil, ya que su rival de turno en el grupo B es el Olimpia, que jugará en casa y es uno de los equipos, además del más popular y más títulos en su escaparate (31), que mejor fútbol practica.

El Olimpia viene de golear por 5-0 al Real Sociedad, mientras que el Vida de empatar 2-2 con el Real España, después de haber sufrido una derrota 0-3 ante el Motagua.

Con 22 enteros, el Olimpia es segundo del grupo B, superado por el Motagua, que tiene 23.

La pelea en los dos grupos es por el primer lugar, donde los líderes aventajan apenas por un punto a su perseguidor más cercano.

En el quinto encuentro de la jornada, el jueves, en teoría el favorito a ganar es el Motagua, ante el local Honduras Progreso, que recién en la décima fecha ganó su primer partido, en el último minuto, al Universidad Pedagógica.

El Motagua, líder del B, ha sumado 23 puntos en diez partidos, de los que ganó siete, empató dos y perdió uno. Ha anotado 22 goles y encajado nueve.

El club es el que más goles ha convertido en el torneo y el segundo que menos ha recibido, superado solamente por Olimpia, que es el único invicto, y Marathón, que han encajado ocho.

La pandemia de covid-19 y la tormenta tropical Eta hicieron que se pospusieran las fechas 6, 10, 11 y 12 del torneo Apertura.

Hasta ahora no se sabe cuándo se jugarán la 6 y la 12.