La CE capta 8.500 millones en una emisión de bonos a 15 años del fondo SURE

EFE/EPA/FACUNDO ARRIZABALAGA/Archivo

Bruselas, 24 nov (EFE).- La Comisión Europea (CE) captó este martes 8.500 millones de euros en deuda a 15 años en su tercera emisión de bonos sociales para financiar el fondo contra el desempleo por la pandemia de la Unión Europea (UE), bautizado como SURE.

La operación registró una demanda superior a los 90.000 millones de euros, según fuentes del mercado.

El diferencial del bono se estableció en 5 puntos básicos por debajo de "midswaps", según informa Efe-Dow Jones. El "midswap" a 15 años se situaba en torno al -0,054% en el momento del cierre de libros, según el proveedor de datos VWD.

Hasta ahora la Comisión había captado 31.000 millones de euros en total con dos emisiones, con lo que esta tercera operación eleva a 39.500 millones la financiación total conseguida para el SURE.

En la primera, el 20 de octubre, se colocaron 17.000 millones de euros en dos tramos, uno de bonos a diez años por 10.000 millones de euros y otro a veinte años por 7.000 millones de euros, con una demanda récord de 233.000 millones de euros.

En la segunda, el 10 de noviembre, se captaron 14.000 millones de euros, 8.000 millones en bonos a cinco años y 6.000 millones en bonos a treinta años, con una demanda de 105.000 y 70.000 millones d euros, respectivamente.

Los bancos coordinadores de la operación de este martes fueron Citigroup, HSBC Holdings, JPMorgan Chase, LBBW y Societe Generale.

La Comisión Europea prevé emitir en total 100.000 millones de euros en bonos sociales - aquellos destinados a financiar proyectos con impacto social, por ejemplo de tipo sanitario - para el fondo SURE, puesto en marcha a raíz de la pandemia de coronavirus.

Hasta ahora se han asignado 90.300 millones de euros del mismo a 18 países, que recibirán el dinero en forma de créditos en condiciones favorables. España será la segunda beneficiaria del mismo con 21.300 millones, de los que ya ha recibido 10.000 millones.

Los Estados beneficiarios podrán utilizar este dinero para costear medidas de apoyo al empleo, en particular programas de reducción de jornada subvencionada, como los ERTE, o prestaciones a los autónomos, entre otras.