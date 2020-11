Julián Muñoz cumple 73 años siendo plena actualidad por el caso Cantora

13/07/2006 Isabel Pantoja y Juli�n Mu�oz EUROPA ESPA�A SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES



MADRID, 24 (CHANCE)



La relación sentimental entre Isabel Pantoja y Julián Muñoz no solo fue un escándalo en toda regla para Marbella y toda España, sino que todavía sigue dando de qué hablar. Recordemos que a raíz de este romance, vimos como el exalcalde de Marbella, su exmujer y la tonadillera (entre otros) entraban a prisión por los tejemanejes que se llevaron a cabo en la época de esplendor del político.



Ahora, Julián Muñoz está de más actualidad que entonces porque con toda la polémica que se ha originado entre Isabel Pantoja y Kiko Rivera, parece que el exalcalde tiene algo que ver también en lo que había en el cuarto secreto de la habitación de dormitorio de Isabel Pantoja.



Su nombre suena más que nunca porque en la época en la que estos dos se juraban amor eterno, Julián Muñoz invirtió mucho dinero en la finca, llevando ganadería y haciendo obras en la casa donde un día vivió Paquirri. Además, el expolítico ha hablado días atrás sobre lo que está ocurriendo y ha asegurado que Isabel Pantoja guardaba el traje que Paquirri llevaba aquella tarde en Pozoblanco.



Muchos son los secretos que quedan por descubrir de Cantora y Julián Muñoz es uno de los rostros conocidos de este país que conoce muy bien la finca de Kiko Rivera... Además, recordemos que María Patiño aseguró hace días en su programa que lo que el dj vio en el cuarto secreto no fue solamente las pertenencias de sus hermanos, sino algo más que es el detonante para que el vaya a una gestoría a Fuengirola.



De esta manera, Julián Muñoz cumple hoy 73 años y su vida ya no tiene nada que ver a la que conocimos en el pasado cuando era alcalde de Marbella y jugaba a dos bandas con Mayte Zaldivar e Isabel Pantoja. Muy afectado por temas de salud, el exalcalde vive ahora en un segundo plano con una vida de lo más tranquila posible.