Inicia el juicio político contra ministra de Ecuador por disturbios de 2019

La ministra de Gobierno, Mar�a Paula Romo (c), es vista en el palacio de Carondelet y se dirige a la Sala de Banquetes donde tiene lugar un acto de apoyo por parte del presidente Lenin Moreno, hoy en Quito (Ecuador). EFE/ Ministerio de Gobierno

Quito, 24 nov (EFE).- La Asamblea Nacional de Ecuador inició este martes el juicio político contra la ministra de Gobierno, María Paula Romo, mano derecha del presidente Lenín Moreno, a quien acusan de incumplimiento de funciones durante los disturbios de octubre de 2019.

El proceso se desarrolla de forma virtual, con la presencia física de Romo en el palacio de Carondelet, sede del Ejecutivo, desde donde la ministra defendió sus decisiones durante las manifestaciones, en cuyo contexto murieron una decena de personas y unas 1.500 resultaron heridas, casi un tercio de ellas de las fuerzas de seguridad.

El juicio, el cuarto que afronta la ministra, inició con la lectura del informe preparado por la Comisión de Fiscalización ante el proceso propuesto por los legisladores independientes Lourdes Cuesta, Roberto Gómez, y Amapola Naranjo, del movimiento Revolución Ciudadana.

La mencionada Comisión acogió dos de las tres acusaciones contra la titular del Ministerio de Gobierno: uso de bombas lacrimógenas caducadas y lanzamiento de bombas lacrimógenas a centros de paz o de acogida humanitaria.

De la presentación de las pruebas de descargo en semanas pasadas, la Comisión concluyó que Romo no era la autoridad responsable de convocar al Comité Interinstitucional para la Protección de Periodistas y Trabajadores de la Comunicación, por lo que no tiene responsabilidad política en los hechos planteados por los asambleístas interpelantes en su solicitud de juicio político.

Entre sus pruebas de descargo, la ministra señaló que las bombas lacrimógenas usadas no representaban un peligro para la salud pese a su caducidad, y aseguró que "la Policía respondió a la violencia extrema que hubo en octubre de 2019".

Las protestas de 2019 se originaron tras un decreto presidencial que anulaba históricos subsidios a las gasolinas y derivaron en un parón nacional con decenas de miles de manifestantes en las calles y carreteras del país.

Bloqueos de vías cruciales, toma de instalaciones estratégicas y choques entre manifestantes y fuerzas del orden fueron la nota dominante durante once días, hasta que Moreno derogó el decreto.

LARGA SESIÓN

Según los procedimientos legislativos para estos casos, la funcionaria enjuiciada políticamente ejercerá su derecho a la defensa ante el Pleno de la Asamblea Nacional de las acusaciones atribuidas en su contra y por el lapso máximo de tres horas.

A continuación, los asambleístas interpelantes podrán llevar adelante un interrogatorio por el lapso de otras dos horas, y luego, replicará la funcionaria, por un tiempo máximo de una hora.

Finalizada la intervención de la funcionaria esta se retirará del Pleno, que desarrolla la sesión de forma virtual, y el presidente de la Asamblea Nacional declarará abierto el debate, en el cual podrán intervenir todos los asambleístas y exponer sus razonamientos por el tiempo máximo de diez minutos sin derecho a réplica.

De no presentarse al término del debate una moción de censura y destitución, se archivará la solicitud, pero todo ello hará que el proceso se extienda al menos hasta la noche.

Según el procedimiento para el caso de un ministro, en un proceso de censura y destitución se requiere el voto favorable de dos terceras partes de la Asamblea Nacional, integrada por 137 legisladores, es decir, al menos 91.

La censura producirá la inmediata destitución de la autoridad, y si del proceso de enjuiciamiento se derivan indicios de responsabilidad penal, se dispondrá que su caso pase a conocimiento de la autoridad competente.