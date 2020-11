Guatemala.- La app 'BlindWiki' traza una cartografía sonora de València par hacerla más accesible a personas con problemas visuales

24/11/2020 BLINDWIKI' PROPONE UNA CARTOGRAF�A SONORA DE VAL�NCIA PARA UNA CIUDAD M�S ACCESIBLE POLITICA ESPA�A EUROPA COMUNIDAD VALENCIANA JUSTINA P�REZ CAMPOS



VALÈNCIA, 24 (EUROPA PRESS)



El centro de innovación Las Naves y el Festival 10 Sentidos presentarán este jueves la app 'BlindWiki', un trabajo que ha realizado en València en los últimos meses el artista Antoni Abad, en colaboración con personas de diversidad visual, y que recoge cartografías sonoras de varias ciudades como Londres, Guatemala, Malmö o Sidney, a las que ahora se une València.



'BlindWiki' se define como una red de audio basada en la localización en la que ciudadanos con diversidad visual utilizan teléfonos móviles para compartir sus experiencias publicando grabaciones sonoras.



La plataforma no solo contiene información sobre las dificultades y barreras urbanas con las que se pueden encontrar, sino que también recoge anécdotas, opiniones e historias, creando "una cartografía colaborativa de lo que no se ve", ha explicado Las Naves en un comunicado.



El concejal de Innovación del Ayuntamiento de València, Carlos Galiana, ha explicado que "gracias a este proyecto innovador de cultura se puede conseguir una ciudad más compartida, tal y como marcan las Missions València 2030, en la que no se deje a nadie atrás". "Y, así, entre todas las personas podremos construir una ciudad más inclusiva y accesible", ha valorado en un comunicado.



En este proyecto colaborativo importado a València convergen alrededor de 20 participantes, con y sin discapacidad visual, procedentes del Departamento de Escultura de la UPV, la ONCE o la Associació de Veïns i Veïnes Cabanyal-Canyamelar y que, mediante sus expediciones por barrios como Poblats Marítims, han acumulado suficientes registros de audio geolocalizados como para generar mapas sonoros sobre su particular percepción del espacio público urbano.



Según Antoni Abad, "los participantes de 'BlindWiki' València han realizado con gran entusiasmo innumerables expediciones colectivas de mapeado, publicando cerca de 400 mensajes de audio utilizando sus teléfonos móviles".



Registros de sonido que podemos escuchar tanto en las calles donde se publicaron, mediante la aplicación para móviles del proyecto, como en la web BlindWiki. "Un patrimonio intangible de su excepcional percepción de la ciudad de València, que nos ofrece este grupo de generosos ciudadanos", ha añadido Abad.



CIUDAD ESPAÑOLA CON MÁS GRABACIONES



"Contra todo pronóstico y sorteando las innumerables dificultades ocasionadas por la pandemia", según ha explicado el artista, la segunda persona que más audios ha publicado de España es una participante de 'BlindWiki' València, Empar, con un total de 46 mensajes registrados.



Gracias, en parte, a esta participante como a la dedicación del resto de sus participantes, València se convierte en la ciudad de España con mayor volumen de mensajes generados.



Este cúmulo de experiencias, crónicas y opiniones publicadas son accesibles mediante la aplicación gratuita para móviles 'BlindWiki', poniendo al alcance de todos la cartografía sensorial de todo aquello que los participantes no pueden ver.



Además, en estos meses de trabajo 'BlindWiki' València también ha llevado a cabo reuniones inclusivas en las que se han puesto en común y han sido objeto de debate entre sus participantes los diferentes temas a destacar en las publicaciones sonoras.



LA VALÈNCIA QUE NO SE VE



"Hemos encontrado uno de los trabajos típicos del Puerto, que normalmente la gente no suele ver: el arreglo de las redes de faena de pescar", suena en un mensaje que Nuria depositó en la APP el pasado 16 de octubre cuando se encontraba en una de las expediciones por La Marina.



Por su parte, otra participante, Anita, describe en un mensaje registrado el pasado 13 de noviembre un conjunto de casas bajas en el barrio de Nazaret donde antes llegaba el mar casi a sus puertas y expresa con tristeza que ya no siga siendo así.



Gracias al trabajo del artista en colaboración con Las Naves y 10 Sentidos, a partir de ahora quienes recorran València podrán beneficiarse de los mapas locales y también contribuir con sus grabaciones. Una interacción entre autóctonos y visitantes que proporciona una mayor accesibilidad a la ciudad y con la que se aspira a despertar la conciencia de la sociedad sobre el paisaje urbano tal como lo perciben las personas con pérdida visual.



Bajo esa premisa de desvelar lo que no se ve, Antoni Abad protagonizará una conversación virtual coorganizada entre Las Naves y 10 Sentidos de manera que quienes no hayan podido formar parte de estos meses de trabajo puedan conocer de primera mano las experiencias e impresiones que se desprenden de esta versión valenciana de 'BlindWiki'.



En ella se proyectará una breve pieza documental, que registra audiovisualmente el conjunto de las expediciones realizadas estos meses, al tiempo que se dialogará con dos de las participantes que han intervenido de manera activa en las expediciones. La asistencia a este encuentro será el 26 de noviembre a las 19 horas.